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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طعن بائع خضار في سوق بدر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:49 م
طعن
طعن
هدير مصطفي
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تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من القبض على شقيقين بائعي فاكهة بسوق بدر طعنا زميلهما بسبب مكان وقوفه.

تلقى المقدم محمد عبدالمنعم رئيس مباحث قسم شرطة بدر بلاغا من "دعاء إ" خالة المجني عليه بائعة مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج يفيد بوصول نجل شقيقتها المجني عليه إلى مستشفى بدر الجامعي مصاب بطعنة نافذة بالصدر عقب مشاجرة نشبت بينه وبين بائعين آخرين.

بانتقال رجال مباحث القسم وإجراء التحريات وسؤال شهود العيان تبين وقوع مشاجرة بين 2 من بائعي الفاكهة والمجني عليه بائع خضار داخل السوق بسبب مكان وقوفه وبيعه الخضروات، وبتطور المشاجرة قام أحدهم بطعنه في الصدر باستخدام آلة حادة وتم نقل المجني عليه للمستشفى الجامعي ببدر.

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن رجال مباحث بدر برئاسة المقدم محمد عبدالمنعم من ضبط "عنتر.ر" وشقيقه "أحمد.ر" بائعي فاكهة ومقيمين بالجيزة وبمناقشتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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