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محافظات

جامعة الوادي الجديد تبحث إنشاء المركز الإقليمي للاستشارات التقنية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:46 م
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
محمد مهدي
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استقبل الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وفد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أحمد حرباوى عميد كلية العلوم ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليتى العلوم والزراعة بالوادي الجديد.

وبدأ رئيس الجامعة اللقاء بالترحيب بالدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد وأعضاء الوفد لزيارتهم جامعة الوادي الجديد التي تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين المعهد والجامعة، ثم استعرض رئيس المعهد تاريخه والأقسام التي يضمها ودور كل منها في خدمة التنمية الشاملة، كما أوضح محطات رصد الزلازل على مستوى الجمهورية التابعة للمعهد ودورها في خدمة المجتمع.

وأكد رئيس الجامعة أن اللجان العلمية المشتركة من الجامعة ووفد المعهد القومى للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية يواصل عملهم لتفسير ماهية هذه الانبعاثات وأسبابها.

كما بحث رئيس الجامعة عمل اتفاقية تعاون بين جامعة الوادي الجديد والمعهد القومي، للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لإنشاء المركز الإقليمي للاستشارات العلمية والتقنية لتنمية الوادي الجديد يتحدد بموجبه اختصاصات ومهام الأطراف المعنية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توقيع اتفاقية التعاون بين الجامعة والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية؛ لإنشاء المركز الإقليمي للاستشارات العلمية والتقنية لتنمية الوادي الجديد في حضور محافظ الوادي الجديد والقيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.

يهدف المركز في المقام الأول، لدعم التعاون البناء والمثمر بين الباحثين من الطرفين وربطهما بالتنمية الشاملة والمستدامة طبقا لخطة الدولة 2030 وما بعدها من خطط مستقبلية وذلك في ضوء الآتي: 

تقديم الدعم الفني والاستشارات للجهات المشاركة (الجامعة والمعهد) والمجتمع المحلي والإقليمي والعالمي في إطار تخصصات الطرفين. 
تبادل الخبرات العلمية والفنية بين الطرفين. 
اقتراح المشروعات البحثية والتطبيقية.
دعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة والتصدي للمشاكل التقنية والبيئية وتقييم المخزون الجوفي والثروات الطبيعية والطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة.
إعداد الدراسات المعنية بالكوارث الطبيعية والحد من المخاطر.
تنظيم دورات تدريبية الطلاب والخريجين وإعداد كوادر بحثية وكذلك ندوات عامة لتثقيف وزيادة الوعي لدى المجتمع.
جامعة الوادي الجديد تبحث إنشاء المركز الإقليمي للاستشارات التقنية
جامعة الوادي الجديد تبحث إنشاء المركز الإقليمي للاستشارات التقنية
جامعة الوادي الجديد تبحث إنشاء المركز الإقليمي للاستشارات التقنية
جامعة الوادي الجديد تبحث إنشاء المركز الإقليمي للاستشارات التقنية
جامعة الوادي الجديد تبحث إنشاء المركز الإقليمي للاستشارات التقنية
جامعة الوادي الجديد تبحث إنشاء المركز الإقليمي للاستشارات التقنية

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