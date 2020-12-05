فرنسا: 214 وفاة و12923 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء السبت، تسجيل 214 وفاة و12923 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 54981، بينما إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 2281475، ولفتت إلى أن ما يزيد علي 26000 مصاب موجودين الآن في المستشفيات.