دير الأنبا أنطونيوس يعتذر عن استقبال الزوار.. الأربعاء

أعلن دير القديس الأنبا أنطونيوس البحر الأحمر عن اقتصار الاحتفال بعيد القديس الراهب يسطس الأنطوني، يوم الأربعاء المقبل على الرهبان فقط، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار الدير في بيان له إلى أنه يعتذر عن استقبال الآباء الرهبان والكهنة الضيوف، على أن يسمح بزيارة الدير باليوم التالي عقب انتهاء عيد القديس الراهب يسطس الأنطوني.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا يتضمن إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تتمثل في تقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ 10 أفراد فقط والجنازات بـ 20 فردا، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.