رئيس «مستثمري بدر» يطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية

أكد المهندس بهاء العادلى عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أن تأخر ضم الاقتصاد الرسمي إلى غير الرسمي يؤدي إلى حدوث إعاقة في حركة الصناعة المحلية، مطالبًا بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.وأضاف العادلى لـ"الدستور"، أن حركة الصناعة المحلية شهدت تطورا كبيرا أواخر السنوات الماضية، وذلك يرجع إلى خطة الحكومة وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ عام 2016.وتوقع عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أن مدينة بدر ستصبح من أكبر المدن الصناعية المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك لموقعها الجغرافي المتميز وقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.