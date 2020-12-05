ناصر منسي يتعادل لطلائع الجيش أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

سجل ناصر منسي هدف تعادل الطلائع أمام الأهلى برأسية قوية فى الدقيقة 91 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر.

ويطمح المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالى، ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.