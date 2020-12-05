رئيس أركان الجيش السعودي يلتقي نظيره البريطاني وقائد الأسطول الأمريكي

التقى رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم السبت، رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق الأول الركن نيكولاس باترك كارتر، كما التقى قائد الأسطول الخامس الأمريكي الفريق سامويل ببارو.جاء ذلك على هامش مشاركة الرويلي في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى السادس عشر لـ" مؤتمر حوار المنامة 2020 " للأمن القومي، الذي انطلقت جلساته أمس ويستمر حتى غد الأحد، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وجرى خلال اللقاء العسكري مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.وحضر اللقاءين وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري، ورئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة حسام بن عبدالله الدامر.وتتناول جلسات المنتدى السياسة الأمنية والخارجية، والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط.