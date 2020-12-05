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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الإمارات وكوريا الجنوبية يبحثان مواجهة كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:19 م
عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد
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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية مواصلة التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج واه، اليوم السبت في أبو ظبي، حيث جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والتكنولوجيا والاستثمار.

وبحث الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعراض التعاون المشترك والمثمر بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وما أظهرتاه من تضامن في مواجهة هذه الأزمة والحرص على تبادل الخبرات وتبنى أرقى الممارسات لمكافحة آثار الجائحة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد تميز العلاقات الإماراتية- الكورية، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين، وعبر عن تطلع دولة الإمارات إلى علاقات أعمق وأوسع مع كوريا الجنوبية الصديقة بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبها، لفتت الوزيرة الكورية إلى قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

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