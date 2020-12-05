«البيئة»: ١٠٨ محطة على مستوى الجمهورية لمراقبة جودة الهواء

قال مصطفى مراد رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إنها جمعت ٦٠٠ ألف طن قش الأرز ومنعت حرق أكثر من ٢٥ ألف طن من الملوثات التي تسبب أعباء صحية واقتصادية على الدولة تم تقديرها بقيمة ٢.٢ مليار جنيها، ما ساهم في إنجاز منظومة قش الأرز وتحقيق المرجو، وتحديد القيمة الاقتصادية للإجراءات التي تم إنجازها.وأضاف رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة في تصريحات لـ«الدستور» أنه تم بناء حتى الآن ١٠٨ محطة على مستوى الجمهورية لمراقبة جودة الهواء في معظم المحطات المصرية، والتوسع في شبكة الانبعاثات الصناعية التي تراقب المصادر الصناعية الكبرى كالاسمنت والكهرباء والبتروكيماويات وتكرير البترول، وهم أحد مصادر التلوث بجانب حرق المكشوف للمخلفات.وأوضح "مراد"، أن هناك ٨٠ مدخنة مراقبة بالكاميرات بالوزارة في نفس التوقيت لمكافحة التلوث الناتج من المنشآت الصناعية، والعمل على تخفض كمية الملوثات.