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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير أورام أسوان يبحث أوجه التعاون مع أمين نقابة الأطباء

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:54 م
الدكتور محمد شوقي
الدكتور محمد شوقي
أسوان_إسراء توفيق
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استقبل الدكتور محمد شوقي، مدير مركز أورام أسوان، السبت، بمكتبه الدكتور حامد مكي، الأمين العام لنقابة الأطباء بأسوان والدكتور أحمد عمر، مدير فرع التأمين الصحي بأسوان، والدكتور أشرف حماد مدير مستشفى الصداقة، والدكتورة فاطمه الزهراء  نائب مدير مستشفى الصداقة.

جاء ذلك في إطار التهنئة لتقلده المنصب الجديد، بحضور الدكتورة رجاء لبيب نائب مدير المركز.

تضمن اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشتركة مع مركز أورام أسوان والخطط المستقبلية التي تهدف لتقديم خدمة طبية مميزة لجميع المرضى بالمحافظة، إضافة إلى أنه تم الاتفاق على بعض البنود والسياسات التي تكفل التعاون الدائم خلال الفترة القادمة لمواجهة تحدي فيروس كورونا وأداء الخدمة الطبية على الوجه الأمثل بالمحافظة.
مدير أورام أسوان يبحث أوجه التعاون مع أمين نقابة الأطباء
مدير أورام أسوان يبحث أوجه التعاون مع أمين نقابة الأطباء
مدير أورام أسوان يبحث أوجه التعاون مع أمين نقابة الأطباء
مدير أورام أسوان يبحث أوجه التعاون مع أمين نقابة الأطباء

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