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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق مبادرة لإنتاج الزبيب وزيت الجرجير بالفرافرة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:50 م
إنتاج الزبيب
إنتاج الزبيب
محمد مهدي
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أطلق مركز ومدينة الفرافرة مبادرة لزراعة وإنتاج الزبيب وزيت الجرجير من خلال استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بمحاصيل الجرجير والعنب والنباتات العطرية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في زراعة المحاصيل غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

وسيجرى تقسيم المساحة المستصلحة لقطع متساوية يستفيد منها أهالي المركز الراغبين في الانضمام للمبادرة، وتجهيز طرق ممهدة لتيسير الوصول للمنطقة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في الرقعة الزراعية بالوادي الجديد، خاصة أن المحافظة تمتلك 44% من مساحة مصر.

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