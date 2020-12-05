ماس كهربائى وراء نشوب حريق شقة سكنية فى المرج

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن "ماس كهربائى" السبب فى الحريق الذى نشب داخل أحد الشقق السكنية بالمرج، ولا توجد شبه جنائية فى الواقعة، وكانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.