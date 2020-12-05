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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:55 م
م الدكتور شاكر عبد
م الدكتور شاكر عبد الحميد
آلاء حسن- إيمان عادل
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كرم الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، والناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، الفائزين بجوائز مهرجان "ما بعد الكورونا"، ولجان التحكيم، فى مجالات الفن التشكيلي والرسم والخزف والقصة والشعر والموسيقى، خلال حفل كبير مساء اليوم السبت بالقاهرة.

شهد الحفل تكريم لجنة تحكيم القصة، القاص أحمد الخميسي والقاص رضا البهات والكاتب الصحفي أسامة الرحيمي.

وتم تكريم لجنة القراءة الدكتور شوكت المصري مدرس النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي محمد حربي، ولجنة تحكيم الشعر الدكتور محمد بدوي والشاعر محمد سليمان والدكتور عبد الناصر هلال.

كما تم تكريم لجنة تحكيم الموسيقى وتضم المايسترو الكبير الدكتور فوزي الشامي والدكتور محمود بيومي والدكتور عبد الرحمن إبراهيم، وكذا لجنة التحكيم فى الفن التشكيلي الفنان الكبير محمد عبلة رئيسا، والفنانين سمير الدهام وطارق الكومي وعادل ثروت.

تبلغ قيمة جوائز المهرجان 750 ألف جنيه، برعاية الشيخ طلال زاهد، وفى مجال القصة القصيرة حصلت على الجائزة الأولي وقيمتها ٧٠ ألف جنيه، عزة دياب عن مجموعتها "الثلث الأخير من الليل"، وحصل على الجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه، رابح محمود عن مجموعته "مماليك ولكن"، فيما فاز بالجائزة الثالثة السيد فهيم عن مجموعته "علي حافة الدنيا" بقيمة 30 ألف جنيه.

وفى مجال الشعر فاز بالجائزة الأولى وقيمتها ٧٠ ألف جنيه، إبراهيم البجلاتي عن ديوانه "شاي وبرتقال وأجنحة خضراء"، وحصلت على الجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه سناء مصطفى عن ديوانها "لما اطمأن الماء لي"، وحصد الجائزة الثالثة وقيمتها ٣٠ ألف جنيه ديوان "أجنحة للإقامة الجبرية" للشاعر تامر الهلالي.

وفيما تم حجب جائزة الموسيقي الأولى، فاز بالجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه "مناصفة" محمد حسين ووسام أشرف، وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها ٢٠ ألف جنيه أسماء ياسين.

وحصل على جوائز الفن التشكيلي، فى التصوير والرسم، فارس أحمد فارس الجائزة الأولى بقيمة ٤٠ ألف جنيه، ومحمد التهامي الجائزة الثانية بقيمة ٣٠ ألف جنيه، وحصل على الجائزة الثالثة عبد الله حماس بقيمة ٢٥ ألف جنيه، وحصل على الجائزة الرابعة عاطف أحمد بقيمة ٢٠ ألف جنيه، ونال الجائزة الخامسة أحمد سليمان بقيمة ١٥ ألف جنيه، وحصد الجائزة السادسة محمد الرباط بقيمة آلاف جنيه، ومنحت السابعة لأحمد شعبان بقيمة ١٠ آلاف جنيه.

وفى فرع النحت، حصل على الجائزة الأولى أحمد سعيد بقيمة ٤٠ ألف جنيه، والثانية رمضان خميس بقيمة ٣٠ ألف جنيه، والثالثة كمال السماك بقيمة ٢٠ ألف جنيه، والرابعة محمد الصياد بقيمة ١٥ ألف جنيه.

وحصل على جائزة الخزف الأولي سلمي الجندي بقيمة ٢٠ ألف جنيه، والثانية إبراهيم صابر بقيمة ١٥ ألف جنيه، والثالثة عمار سعيد بقيمة ١٠ آلاف جنيه.

وتستمر فعاليات مهرجان "ما بعد الكورونا" حتى منتصف ديسمبر الجاري، وشهدت افتتاحا مبدئيا لقاعة عرض جديدة لأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، تم عرض جزء كبير من الأعمال المشاركة فيها خلال المهرجان.
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)

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