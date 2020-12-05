نقل 422 أسرة من عزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا

واصلت المنطقة الشرقية من إزالة المباني أسفل مسار خطوط الضغط العالى بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر.وأعلنت المنطقة الشرقية، في بيان السبت، أنه تم الانتهاء من نقل وتسكين 422 أسرة إلى مدينة أهالينا 2 وإزالة 165 منزل أسفل الضغط العالي، التى أقامتها المنطقة المركزية العسكرية، بحضور من إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.أشارت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة إلى أن الإزالات جاءت نظرًا إلى خطورتها على السكان وعلى الصحة العامة "عشوائيات خطرة غير آمنة" وأيضًا لتنفيذ مسار طريق محور يربط منطقة مدينة نصر بطريق السويس وسيتم تحويل خطوط الضغط العالى إلى خطوط أرضية، لافتة إلى أنه جاري المتابعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحين الانتهاء من الأعمال.