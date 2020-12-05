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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزير الثقافة الأسبق: وحدة الثقافة العربية عنوان لمهرجان «ما بعد كورونا»

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:51 م
الدكتور شاكر عبد
الدكتور شاكر عبد الحميد
آلاء حسن - إيمان عادل
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قال الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، إن مهرجان "ما بعد كورونا" يمثل نموذجا حيا لوحدة الثقافة العربية ودعم المبدعين فى الفنون والآداب والموسيقى والشعر، مؤكدا تطلعاته إلى إسهامات أكبر لمؤسسات مدنية فى مجال الثقافة.

وأضاف عبد الحميد؛ خلال حفل توزيع جوائز المهرجان الذي نظمه أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، مساء اليوم السبت، بالقاهرة، أن الدعم العربي لجوائز المسابقة كان مهما، ومنح فرصة للتنوع على مستوى المشاركة والإبداع، لافتا إلى أن ظهور شباب وفنانين جدد مكسب مهم للمجتمع.

وقال الفنان محمد عبلة إن المهرجان منح فرصة لكثيرين للتعامل مع فترة الحظر وتأمل مشهد كورونا وتأثيراته، مشيرا إلى قدرتهم على المنافسة مجددا فى مسابقات شتى بعد التفكر كثيرا فى موضوعاتها.

وأعلن هشام قنديل رئيس أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" عن طباعة كتاب يضم نصوص أدبية ولوحات للفنان محمد عبلة قريبا، كتب مقدمته الدكتور شاكر عبد الحميد.

ووقف الحضور دقيقة حدادا على روح الفنانة ماجدة عز الدين مدير أتيليه المشربية التى توفيت اليوم.
وزير الثقافة الأسبق: وحدة الثقافة العربية عنوان لمهرجان «ما بعد كورونا»
وزير الثقافة الأسبق: وحدة الثقافة العربية عنوان لمهرجان «ما بعد كورونا»
وزير الثقافة الأسبق: وحدة الثقافة العربية عنوان لمهرجان «ما بعد كورونا»
وزير الثقافة الأسبق: وحدة الثقافة العربية عنوان لمهرجان «ما بعد كورونا»
وزير الثقافة الأسبق: وحدة الثقافة العربية عنوان لمهرجان «ما بعد كورونا»
وزير الثقافة الأسبق: وحدة الثقافة العربية عنوان لمهرجان «ما بعد كورونا»

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