مفقودين.. ابحثوا معنا عن عبد الرحمن

إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.تغيب عبد الرحمن مصطفى صابر يوم ٢٤ أكتوبر 2020 من محافظة الإسكندرية، يبلغ من العمر ٢٢سنة، وآخر مكالمة مع أهله قال إنه في العامرية وسيغادر إلى القاهرة، وأُغلق هاتفه بعدها.برجاء من لديه معلومات يتواصل على رقم 01020939301 - 01002598922.