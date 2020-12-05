انطلاق فعاليات اجتماع الشباب «ليكن نور» بالخصوص

أقيمت أمس فعاليات اجتماع "ليكن نور"، بكنيسة السيدة العذراء القديس يوسف البتول بالخصوص، وذلك تحت رعاية وحضور الأب الدكتور يونان شحاتة، راعي الكنيسة.بدأ الاجتماع بالصلاة والترانيم، كما رحب مسئول الاجتماع الجديد، الخادم مينا ناجي بالشباب الجدد، وألقى الأب الراعي الكنيسة لقاء بعنوان "مدرسة الكلمة"، وذلك بالتزامن مع المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية "كلمة الله"، بأركانها الثلاثة "تخلق - تحرر - ترسل"، مشيرًا إلى أن الكتاب المقدس هو حياة الكنيسة، وأن كلمة الله تضيء لنا حياتنا.تضمن اليوم أيضًا بعض المناقشات بين الشباب، واختتم الاجتماع بالصلاة والبركة.