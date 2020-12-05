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الكرازة

الإيبارشية البطريركية ينظم رتبة توبة بمشاركة نيافة الأنبا باخوم

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:52 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
تريزة شنودة
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نظم المجلس الرعوي للإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية، رتبة التوبة لكنائس القاهرة، من أجل الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد المجيد، وتحت رعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبحضور صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.

وأقيمت فعاليات رتبة التوبة بكنيسة عذراء السجود، بمشاركة الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، والقمص بيشوي فوزي، وكيل الإيبارشية البطريركية بالقاهرة، ولفيف من الآباء الكهنة، وعدد من المؤمنين من مختلف الرعايا، الذين جاءوا من أجل المشاركة في هذه الأمسية.

واحتوت رتبة التوبة على العديد من الفقرات الروحية، ومنها الترانيم والتأملات الروحية، كما تقدم عدد من حضور لممارسة سر المصالحة، وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة روحية حول "أهمية سر المصالحة في نهضة الكنيسة".

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