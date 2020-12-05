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«أم الدنيا».. أسرار العرض الضخم لكبيرة الزوجات الملكية «نفرتاري» في أمريكا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:24 م
الملكية نفرتاري
الملكية نفرتاري
سارة الشلقاني
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ينظم متحف «كيمبل» الأمريكي للفنون، عرضًا خاصًا عن الحضار المصرية القديمة، وأنها مهد الحضارات التاريخية، يبدأ غدًا الأحد، ويستمر حتى 14 مارس لعام 2021.

ويضم العرض العديد من القطع الأثرية وأوراق البردي، وغيرها من المقتنيات الأثرية، نحو 230 قطعة، والتي تم اقتراضها من المتحف المصري «موزيو إيجيزيو - Museo Egizio» الموجود في مدينة «تورينو» الإيطالية.

-تفاصيل معرض نفرتاري الضخم في أمريكا
ويبدأ سعر تذكرة دخول عرض «ملكة مصر نفرتاري» من 14 دولارا وحتى 18 دولارا، فيما يبلغ ثمن تذكرة العرض الصوتي لهذا المعرض 4 دولار.

وأعلن المتحف الأمريكي تخصيص العرض الحالي عن مصر القديمة والحضارة الفرعونية لـ«نفرتاري ملكة مصر»، ويأتي العرض بعنوان « لواحدة ممن تشرق لهم الشمس، رفيق جميل، كبيرة الزوجات الملكية»، ويعقد داخل جناح «البيانو»، من أكبر القاعات في «كيمبل».

وقال المتحف الأمريكي، في الإعلان عن العرض: "كانت نفرتاري واحدة من أشهر ملكات مصر القديمة، وكانت الزوجة المفضلة للفرعون العظيم رمسيس الثاني (حوالي 1279-1213 قبل الميلاد) وهي تحظى بتقدير كبير، ومتعلمة، ويمكنها القراءة والكتابة بالهيروغليفية".

-دور المتحف المصري في إيطاليا
وأكد أن المجموعة الأثرية الرائعة التي سيتم عرضها تم اقتراضها من المتحف المصري في إيطاليا، والذي يضم عدد كبير من الأثار الفرعونية القديمة، مشيرًا إلى أن قبر نفرتاري، الذي تم اكتشافه عام 1904، من قبل عالم الآثار الإيطالي إرنستو شياباريللي، يعد الأكثر ثراءً في وادي الملكات، ويحتوي على رسومات تم تشييدها ببراعة، تحكي رحلتها المحفوفة بالمخاطر نحو الخلود، وكيف كانت شكل الحياة اليومية للحرفيين الذين شيدوا مقبرتها الرائعة.

وأوضح متحف «كيمبل» الأمركي أن الأشخاص الذين سيحضرون العرض سيشعرون أنهم ذهبوا إلى الماضي لاستكشاف المعابد القديمة، والحياة في الأسرة المالكة، وحياة المرأة، وطقوس الموت، وقبر نفرتاري، واصفًا إياه بـ«المتلألئ».

-عرض صوتي لحياة نفرتاري
ويوجد في العرض «جولة صوتية» لشرح الأثار الموجودة، وحياة الملكة المصرية القديمة نفرتاري، ويشارك في إلقائه كريستيان جريكو مدير المتحف المصري في إيطاليا، وجوليان زوجازجويتيا مدير متحف «نيلسون أتكينز» الأمريكي للفنون.

ويضم العرض الصوتي 14 موضوعًا عن الحضارة المصرية القديمة، ودور المرأة الاستثنائي فيها، خاصة الملكة نفرتاري، يشمل عرض صور لمعابد الفراعنة مثل «أبو سمبل»، والدين في مصر القديمة، و«سخمت» إلهة غضب الإله، وكذلك هناك عرضا صوتيا للحديث عن الدين ولهيكل والآلهة، وعرض بعنوان «الفرعون: إله وإنسان».

-المرأة في الحضارة المصرية القديمة
ويضم البرنامج الصوتي عرضًا عن دور «المرأة في مصر القديمة» والحياة في قصر النساء، وفصلا عن «الجمال في مصر القديمة» ويتم شرح الزينة التي كانت يستخدمونها، بالإضافة إلى فصول عن دور المرأة في الدين، والدين في «دير المدينة» التي عاشت فيها نفرتاري، ولوحة الحرفي ناخي الجنائزية.

ويهتم العرض الصوتي بدير المدينة التي عاشت فيها نفرتاري، ويلقي الضوء على بناء المقابر، والموت وطقوس الدفن داخله، وكذلك يهتم بالمعتقدات الجنائزية المصرية والممارسات والمعتقدات في الحياة الأخرى خلال الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى عرض نموذج لمقبرة الملكة نفرتاري، والنصوص الجنائزية المصرية.

-مصر تمتلك تاربخ عريق
ويقول إريك لي، مدير متحف كيمبل للفنون، خلال الجولة الصوتية: "يسعدني أن أرحب بكم في حضرة الملكة المصرية نفرتاري، سيأتي إلينا اليوم من المتحف المصري الشهير في تورين بإيطاليا، والذي يضم واحدة من أهم مجموعات الفن المصري القديم خارج القاهرة، وكانت نفرتاري ملكة مشهورة لمصر القديمة، والزوجة الملكية المحبوبة للفرعون رمسيس الثاني - أحد أعظم الحكام في تاريخ مصر العريق، وحكم خلال فترة المملكة الحديثة التي استمرت من حوالي 1539 إلى 1075 قبل الميلاد".

ويتابع، بحسب نص الجولة الصوتية المقررة،: "نريد أيضًا أن نقر بأن هذا المعرض يقام في ظل ظروف فريدة، كن مطمئنًا، لقد اتخذنا تدابير لخلق بيئة آمنة قدر الإمكان، بما في ذلك الحد من عدد الزوار في صالات العرض، وللمساعدة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتدفق الزوار في المعرض، نطلب منك التفضل بتجنب تتبع خطواتك واتباع المسار المقترح كما هو موضح بواسطة الأسهم، بالإضافة إلى ذلك، يتوفر نص الحائط ومحتوى الفيديو المحدد في تطبيق للهاتف. نأمل أن تستمتع بالجولة لاستكشاف لاستكشاف الثقافة والمعتقدات المصرية".

-فترة مجد مصرية
ويقوم بعملية إرشاد الزوار خلال عرض الملكة نفرتاري كل من جينيفر كاسلر برايس أمينة متحف كيمبل للفنون الآسيوية والأفريقية والأمريكية القديمة، وجريكو وزوجازاجويتيا.

من جانبها، تقول كاسلر برايس: "كانت حقبة الدولة الحديثة فترة مجد حقا، ونضج للثقافة المصرية، وتركت لنا العديد من الموروثات، مثل المعابد الكبيرة في الأقصر والكرنك والمقابر الملكية في وادي الملوك والملكات".

ويضيف جريكو مدير المتحف المصري في إيطاليا، خلال العرض: "نحن نعلم دور وأهمية الملكة نفرتاري بفضل وجود معبد صغير جميل شيده الملك رمسيس في أبو سمبل، وهو معبد صغير مخصص لزوجته نفرتاري، وهناك نقش على واجهة المعبد حيث كُتب (لمن تشرق لها الشمس)، إنها جميلة جدًا ومهمة جدًا لدرجة أن الشمس تشرق كل صباح في السماء لتضيئها.

-نفرتاري متعلمة.. وساعدت زوجها دبلوماسيا
ويشرح: "الملكة نفرتاري تحتفل بدور المرأة في مصر خلال عصر الدولة الحديثة، عندما كانت الحضارة المصرية في أوجها، امتدت خمسة عقود، أكثر من ثلاثة آلاف عام، يتم إحياء هؤلاء النساء، ليس فقط الزوجات الملكيات العظماء، ولكن أيضًا الأخوات والبنات وأمهات الفراعنة، من خلال تماثيل مهيبة ومجوهرات رائعة وأشياء شخصية وشواهد وتوابيت مطلية بدقة، بالإضافة إلى ذلك، هناك أدوات ومواد متنوعة من الحياة اليومية من قرية الحرفيين دير المدينة، موطن الحرفيين الذين صنعوا المقابر الملكية".

وتابع: "كانت نفرتاري، التي يعني اسمها «الرفيق الجميل»، هي الزوجة المفضلة وأولى الزوجات الملكية للفرعون العظيم رمسيس الثاني، باني الآثار الكبرى والمقابر الشاسعة والمعابد الأثرية، ولم تكن نفرتاري جميلة فقط، بل كانت أيضًا ذكية ومتعلمة ومساعدة لزوجها وتعمل على رفع قيمته في عمله الدبلوماسي".

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