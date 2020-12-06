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تقارير ومتابعات

روح الطفلة مريم تصعد إلى بارئها.. ما العقوبة المنتظرة للأبوين؟

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:15 م
روح الطفلة مريم
روح الطفلة مريم
هاجر رضا
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لفظت الطفلة مريم، 10 سنوات، أنفاسها الأخيرة مساء السبت، داخل مستشفى أبو الريش للأطفال بعد فشل محاولات إسعافها، لفقدانها الوعي من قسوة التعذيب على يد والديها داخل منزل الأسرة بكرداسة.

وقال المحامي محمد الزناتي إن القصد هنا هو التأديب لا التعذيب حيث إن التأديب حق وليس ذلك، فقط بل جعله القانون الجنائى المصرى سببًا من أسباب الإباحة لكن القانون لم يجعل التأديب حقا لأى مواطن على آخر، بل هو حق لأفراد معينين مثل الآباء على أبنائهم وللزوج على زوجته.

أضاف الزناتي، لـ"الدستور": "المشرّع هنا وضع ضابطًا لاستعمال هذا الحق، فمن حيث القصد يجب أن يكون قصد الأبوين التأديب لا التعذيب وإلا يتجاوز التأديب الحد المتعارف عليه فلا يؤدى إلى جرح ولا يُقعد عن الحركة، ولمحكمة النقض سوابق قضائية حاسمة فى هذا الشأن فقضت بأن حق التأديب يبيح الضرب الخفيف أما الضرب الفاحش الذى يؤثر فى الجسم ويغير لون الجلد فيدخل تحت طائلة التجريم".

وأشار إلى أن مادة (7) مكرر (أ) من قانون الطفل المصرى نصت على مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل وحقه فى التأديب المباح شرعًا، ويحظر تعرض الطفل عمدًا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة، وقانون العقوبات المصرى مادة 60: لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.

كان رجال المباحث قد ألقوا القبض على والدى مريم وباستجوابهما أمام العميد علاء فتحى، رئيس قطاع أكتوبر، أقر الأب أنه كان يضربها بسلك كهربائي زاعمًا تقويم سلوكها بسبب "الشقاوة"، في حين أقرت المتهمة أنها كانت تقيد الطفلة من قدميها أثناء النوم خوفًا عليها من السقوط من شرفة المنزل في الطابق الرابع.

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