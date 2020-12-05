البحرين: فحص العمال الوافدين وتقديم الخدمات الصحية لهم مجاني

قالت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، إن المؤسسة كانت ولا زالت نشطة للغاية وتعمل على مراقبة حصول جميع المقيمين والمواطنين على الفحص والعلاج المناسبين، كما قامت المملكة بمراعاة حقوق العمال الوافدين بشكل استثنائي، ويتم فحصهم وعلاجهم وتقديم جميع الخدمات الصحية بشكل دائم ومجاني، مشيرة إلى أن المؤسسة قامت بعدة زيارات معلنة وغير معلنة لمراكز الحجر والعزل الصحي، وقابلت عددا من أعضاء الكادر الطبي وكذلك المرضى.جاء ذلك خلال مشاركة كل من ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد خالد الشاعر نائب الرئيس، والمستشار ياسر شاهين الأمين العام، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، والذي أقيم عن بعد، بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المجموعات الإقليمية الأربع: منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والأوروبية، والأفريقية، والأمريكتين، والذي عقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2020.وذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم السبت، أن الاجتماع السنوي الذي افتتحه الدكتور فريدي انترايجو رئيس التحالف العالمي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في الإكوادور، اعتمد التقرير السنوي للتحالف العالمي لعام 2019 والتقرير المالي، والخطة الاستراتيجية للأعوام 2020-2022، كما تم عقد فعاليتين جانبيتين خلال أيام المؤتمر السنوي، وتمحورت حول "تبادل المعرفة والممارسات الجيدة: تنفيذ ولاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووظائفها خلال جائحة فيروس كورونا"، وقد أدارت الفعالية السيدة كاثرين بوكونجا، حيث افتتحها الدكتور فريدي انترايجو رئيس التحالف العالمي، وقدمت عددا من المؤسسات الوطنية لتجاربها ودورها خلال الجائحة.