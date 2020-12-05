رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين: فحص العمال الوافدين وتقديم الخدمات الصحية لهم مجاني

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:57 م
ماريا خوري
ماريا خوري
أ ش أ
طباعة
قالت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، إن المؤسسة كانت ولا زالت نشطة للغاية وتعمل على مراقبة حصول جميع المقيمين والمواطنين على الفحص والعلاج المناسبين، كما قامت المملكة بمراعاة حقوق العمال الوافدين بشكل استثنائي، ويتم فحصهم وعلاجهم وتقديم جميع الخدمات الصحية بشكل دائم ومجاني، مشيرة إلى أن المؤسسة قامت بعدة زيارات معلنة وغير معلنة لمراكز الحجر والعزل الصحي، وقابلت عددا من أعضاء الكادر الطبي وكذلك المرضى.

جاء ذلك خلال مشاركة كل من ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد خالد الشاعر نائب الرئيس، والمستشار ياسر شاهين الأمين العام، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، والذي أقيم عن بعد، بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المجموعات الإقليمية الأربع: منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والأوروبية، والأفريقية، والأمريكتين، والذي عقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2020.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم السبت، أن الاجتماع السنوي الذي افتتحه الدكتور فريدي انترايجو رئيس التحالف العالمي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في الإكوادور، اعتمد التقرير السنوي للتحالف العالمي لعام 2019 والتقرير المالي، والخطة الاستراتيجية للأعوام 2020-2022، كما تم عقد فعاليتين جانبيتين خلال أيام المؤتمر السنوي، وتمحورت حول "تبادل المعرفة والممارسات الجيدة: تنفيذ ولاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووظائفها خلال جائحة فيروس كورونا"، وقد أدارت الفعالية السيدة كاثرين بوكونجا، حيث افتتحها الدكتور فريدي انترايجو رئيس التحالف العالمي، وقدمت عددا من المؤسسات الوطنية لتجاربها ودورها خلال الجائحة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

تحقيقات صفوان ثابت سرية.. وصاحب «التوحيد والنور» قيد التحقيق

خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الاول الثانوي 2021

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

الصور

image description

ضبط جبن رومي فاسد في حملة رقابية بدمياط (صور)

image description

تعقيم وتطهير لجان انتخابات دمياط قبيل انتخابات الإعادة (صور)

image description

جداريات فاروق شوشة تغزو مسقط رأسه بدمياط

image description

نائب المحافظ تفتتح وحدة العناية المركزة بحميات الإسكندرية (صور)

image description

«الأوقاف» تبحث تخصيص قطعتي أرض بأسيوط الجديدة لصالح الوزارة

الأكثر قراءة

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

رئيس «التعبئة والإحصاء»: مصر من أقل الدول تأثرًا بـ«كورونا».. والبطالة تراجعت لمستويات ما قبل الجائحة

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

«الشباب والرياضة» تنظم ماراثون جري لأطفال شبرا الخيمة (صور)

الحفر علي الخشب القديم.. لمياء تنقش مرآة على «الماهوجني»

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

إصابات خطيرة لسيدة ألمانية عضها كلبها أثناء نومها

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد

الثقافة

عبدالرحيم طايع نجم «شاعر وتجربة» ببيت شعر الأقصر

وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)

وزير الثقافة الأسبق: وحدة الثقافة العربية عنوان لمهرجان «ما بعد كورونا»

«البشر الثالث».. رواية جديدة لطلال سيف عن شعلة الإبداع