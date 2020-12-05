أحمد فؤاد سليم: الكل يبكي خلف الكواليس خلال عرض مسرحية «الوصية»

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إنه يجسد في مسرحية "الوصية" دور الأب، مشيرا إلى الأب يدعى المعتز رشاد ويعمل عميد دكتور بالقوات المسلحة، وأن ابنه محمد يأتي دوره في الالتحاق بالجيش، ويذهب للخدمة في سيناء.





وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن نجله محمد في المسرحية يتم إصابته في إحدى الهجمات الإرهابية، ويتم نقله إلى مستشفى المعادي العسكري، والتي يعمل بها الأب ويموت بين يدي والده.





ولفت "سليم"، إلى أنه دخل في حياته الجيش في 1968، وشارك في حرب أكتوبر، ولذلك أحداث مسرحية "الوصية" ليست جديدة عليه، خاصة أن قصص الشهداء كانت دائما حاضره أمامه.