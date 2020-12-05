«قربت من ربنا ومبقتش أثق فى حد».. تصريحات قوية لـ منى فاروق عن أزمتها الأخيرة (فيديو)

حلت الفنانة منى فاروق، في أول ظهور إعلامي لها منذ أزمة الفيديوهات المسربة، ضيفة مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "الترابيزة" المُذاع على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".









منى فاروق تتحدث عن حياتها الشخصية





تحدثت الفنانة منى فاروق عن حياتها الشخصية، قائلة: "أنا طيبة لدرجة العبط"، متابعة الحديث عن أسرتها بقولها: "أبويا الله يرحمه كان مربيني إني أحكيله كل حاجة.. هو توفى 18 مارس 2016".









وأضاف أنها كانت تفضل الحديث مع أبيها أكثر من والدتها عند وقوع مشكلة خلال فترة طفولتها، مردفة: "أمي نصي التاني بس ممكن تضربني وأنا صغيرة لما كنت أغلط، علشان كده كنت بروح لأبويا لأنه هيحل المشكلة على طول".



