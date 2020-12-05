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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

القومى للمرأة يطلق 3 مطويات تستهدف التوعية بقضايا العنف ضد المرأة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:47 م
المجلس القومى للمرأة،
المجلس القومى للمرأة،
محمد الشريف
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أصدر المجلس القومى للمرأة، من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ثلاثة مطويات تستهدف التوعية بالجوانب القانونية والتشريعية لقضية العنف ضد المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الدولية للتنمية والتعاون.

وذلك فى إطار حملة الـ16 من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومى للمرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر تحت شعار "كونى".

حيث تحمل المطوية الأولى عنوان "الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة – عرض لجرائم العنف فى الدستور والقانون المصرى" من إعداد المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وتتضمن تعريف جرائم العنف ضد المرأة، والطبيعة الخاصة لضحايا تلك الجرائم، والإطار الموضوعى والاجرائى لحماية المرأة فى الدستور المصرى، والإطار التشريعى الجنائى لأهم جرائم العنف ضد المرأة.

فيما تحمل المطوية الثانية عنوان "غرشادات فى حالة التعرض لعنف جنسى" بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة تتضمن معلومات وإرشادات هامة لاى سيدة أو فتاة تتعرض لعنف جنسى للحفاظ على حقوقها مثل ضرورة تقديم بلاغ سريع وسبل الحفاظ على الدليل الذى يساعد فى الوصول للمجرم، والتأكيد على أن خدمات الطب الشرعى تتضمن السرية الكاملة وعلى وجود قانون لحماية بيانات الضحايا.

كما صدرت المطوية الثالثة بعنوان "لا للعنف المنزلى" تتضمن تعريف العنف المنزلى وأشكاله، وأهمية منعه، وارقام الجهات التى تقدم المشورة القانونية والدعم النفسى مثل مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة 15115، وخط نجدة الطفل 16000 والأمانة العامة للصحة النفسية 0226186911 ورقم الندوة للابلاغ عن عنف جنسى أو جسدى.

كما تم توزيع المطويات على فروع المجلس بالمحافظات، والمستشفيات الجامعية، والجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات للسيدات ووحدات العنف بالجامعات المصرية لنشر الوعى بالقضية.
القومى للمرأة يطلق 3 مطويات تستهدف التوعية بقضايا العنف ضد المرأة
القومى للمرأة يطلق 3 مطويات تستهدف التوعية بقضايا العنف ضد المرأة
القومى للمرأة يطلق 3 مطويات تستهدف التوعية بقضايا العنف ضد المرأة
القومى للمرأة يطلق 3 مطويات تستهدف التوعية بقضايا العنف ضد المرأة
القومى للمرأة يطلق 3 مطويات تستهدف التوعية بقضايا العنف ضد المرأة
القومى للمرأة يطلق 3 مطويات تستهدف التوعية بقضايا العنف ضد المرأة

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