منذ ارتحال الحلم،لم تأنس زليخة،والقميص ممزق،والقصر مشتعل برائحة الشجنقرأت على الأيام سورة حزنها،شربت كروم الوجد،خمر الوحدة الخرساء،يا حزن الغريبةفى مساءات الضياعبلا وطن!تخبو المصابيح المضيئة،تغلق الشُرف المطلة عند باب الحلم،تبكى كالعصافير السجينةتحت أمطار الزمن!يأتى المساءوخلف باب القصرتذكر ما جرىترنو إلى المرآة،ترقب دمعة خجلى،ووجهًا شاحبًا،صدرًا يصارع عشقه الموّار،بستانًا يجافيه الحيا،شجرًا تيبس عودهما أثمرا!تبكى....وتذبحها التفاصيل الصغيرة،تذكر القمر المغادر،واستباقهما إلى باب الحياة،تقول فى هذيانها:لولا جنونى فى الهوىما غادرا!تعدو لغرفتها،لتفتح للنسيم نوافذ القصرالمطلة نحو وجه النيل،تسأل ماءهعن وجه يوسف:- كيف يغفو الآن فى سجن البلاد؟هل يكره الأبناء وجوه الأمهاتإذا انزلقن - بلا هدى - للعشق؟كيف الآن ينظر لى؟وكيف أتوب؟هل أذنبت؟كل خطيئتى أنى عشقت،سقطت فى بئر الغواية،ما علمت بأن جمر العشقفى جوف الرماد!قد كنت وجهًا للهشاشة،حين يوسف كان وجه القوة،الطهر،السماحة،والرشاد!منذ استبانى العشق،لاك النسوة،الغلمان،سيرة مهجتى،«امرأة العزيز تراود» الولد الصغير،وحينما لاحت لهن طيوفه،«قطعن أيديهن»...يا الله!بل قطعننىأنا لم أرد إلاه يؤنس وحدتى،يمضى بقلبى فوق شوك الوحدة،الأيام كانت صعبة،والموت يسكن فى ضلوعسواسنى!أنا لم أرد سوءًا،عدوت كأننى أعدو وراء النوركيما تستضىء مدائنىقد القميص قميصهقلبى استفاق،وجدت فى وجهى العزيز،تسارعت دقات قلبى،أى شىء قد أقول؟كذبت...يا ويلى!صراع كان يطحننى،صغرت أمام نفسى،ما أمر بأن تصير بعين ذاتكبعض زيف واهن!فى المهد،كنت أراه آخر نجمة،قد ضوأت هذا الظلامتحلو بضحكته الحياة،ويرقص القلب ابتهاجًا،والنوارس فوق ماء النيلتشدو للغلامكم كنت أقرأ بين كفيه الربيع،وأرسم الأحلام من عينيه،من قلبى المتيم،من مداد الروح،من دمع الفؤادالمستهام!يخطو،فيمضى فى ثراه القلب،تدنو الروح،تلمس سدرة الأحلام،تصعد للسماء،ترتل النور الشفيف،أتوه ما بين القطيفةوالرخام!وأعود من عليائه،نشوى،بأوراد السكينةوالسلام!من صوتهكانت قباب النور تعلو،من سناه أرى الحياة تمد لى كفًا،تربت فوق ظهرى،يملأ الفرح الحنايالم يغرنى الإثم،الذى أغرى فؤادىطيبة القلب،الحنان،الطهر،لم تلمسه خاطئة يدى،شلت يداى!من كفه تمضى مياه النيل،تضحك للنخيل،وسنبلات القمح،فى بهو المعابد تمنح الكُهان حكمته،على أحجارها نقشت يدى حبى له،بدمى،ودمعى،إيه يا «امرأة العزيز تراود...»،الأيام يومًا سوف تثبتأننى ما جئت أبواب الخطايا!منذ احتواه السجن،جف الغصن،غاض الماء،فاض الحزن فى قلبى،احتوانى الصمت،كيف أفر من جدرانه؟،من ذا سواه يبلغ القلب المتيممأمنه؟أمضى،أحدث عنه ماء النيل،جدران المعابد،صوته وطن الأمان،أنا الغريبة دونه،أمضى فتنكرنىجميع الأمكنة!وجع الغياب،ودمعتى،والليل مطرقة تدق مفاوزى،وأنا وأسئلة الغياب تحوطنى،وأنا وقلبى فى الحصار،محاصرين بإثمنا،هل كان إثمًا؟،كان حلمًا..كيف لى أن ألعنه؟بينى وبين الله سر،ليس يدركه الذين يخوضون بسيرتى،يتوهمون خطيئتى،لم يدركوا الألم الذىسكن الضلوع!لم يدركوا أنى- بكل وجيعتى-امرأة أحبت،غامرت،لكنها امرأة العزيز،فكيف ترضىبالخضوع؟لم يدركوا وجع انسحاقى،واحتراقى،واشتياقى،واشتعال الروح من برق الرجوعلم يدركوا أنى غسلت القلبفى نهر الدموع!ستمر أعوام عجاف،سوف تذوى السنبلات،يشح ماء النيل،لا مطر على أفق البلاد،ولا فرح!لا شىء ينبت فى حقول وساوسى،إلا بنفسجة الأسى،وسواسن الوجد الذى شف الفؤاد،ودمعة حيرى على حلمذبح!وحدى...وذاكرة الغياب،ومقبض الباب الذىلم ينفتح!تبكى الشبابيك الحزينةكلما طلت عيناى فى الفراغ،فلا أراك،ولا أرى النور الذى ملأ الحياة سعادة،وحدى..أحدق فى الضباب!هل كانت السبع العجاف عقوبة؟أو ليس يكفينى جفاف الروح؟موت القلب؟يكفى أن أموتمن الغياب!ما أتعس امرأة تحبفلا ترى فى الحب غير شقائها،فتحت لنور الحلم باب حياتها،سخر الظلام،وصك فى وجه الحكايةألف باب!من يحتوينى الآنفى الليل المخيف؟كل العيون مناجلوأنا كأشجار الحدائقدائمًا أبكىعلى صدر الخريف!والريح تلهو بى،وتلقينى على برد الرصيف!من يحتوينى الآن؟لا ضوء هنالك فى الطريق،فأى معنى للمحبة دون من نهوى؟جدار ساقط قلبى..خراب الروح ما أقساهفى القصر المنيف!قد القميص!قددته وحدى!ووحدى - خلف باب القصر -لم ير دمعتى أحد سواهغلقت أبواب النجاة بوجهه،وأنا الغريقة فى بحار الحزنوالحرمان،ما مدوا لكفى فى اغترابىأى طوق للنجاةمن أى باب سوف أخرج؟سدت الأبواب فى وجهى،المتاهات احتضار،والمنافى فى ليالى الوحشة الليلاءموغلة كنصل فى الحنايا،أى معنى للحياةإذا افتقدنا فى ليالى البرددفء الحضن؟صهد الكف؟أسباب الحياة؟!من سوف يمنحنى الأمان؟وكل ما فى القصرينذر بالوعيد وبالخطرمن سوف يكتب فوق أحجار المعابدقصتى؟ويدون الأحزان والوجع المسافرفى حنايا الروح،يرسم دمعة سقطت على ظهر القميص،وما رآها الطاعنون بعفتى،سقطت لترفعها أيادى اللهصارت غيمةسقطت بأعوام الرخاء مع المطر!نبتت على أحجار طيبة زهرةمن نرجس،وحمامة تتلو كتاب العشقفى دنيا البشر!فى السجن،كنت أنا السجينة خلف أسوار اغترابى،والمدينة كلها شهدتبأنى الخاطئةلم يدركوا وجعى،ونار الذنب تأكل أضلعىكالموجة الغضبى تصارعهاالصخور الناتئة!فى السجن كنت أنا،ويوسف فى براح الله يرتع،تصطفيه ملائكة الرحمن،يقرأ ما تيسر من كتاب النور للدنيا،لكى يهدى القلوبالصابئةوحدى...وما أقسى الحياة وجورها!تقسو علىّ،فأين أهرب؟كل ما فى الكون ضدى،كل أعراف القبيلةتستحل دم امرأة!ما زلت أذكر...يوم جاءونى به، كيف احتوانى النورفى الوجه المليح!أعطيته قلبى،وفى الليل الطويل ضممته،واريته عن أعين الحساد،عن كل الصبايا الطامعات،عن الزمان المستباحالمستبيح!هو ضحكة القلب الحزين،ورفقة الوجع المسافر فى الضلوع،وبلسم السلوانللقلب الجريح!كم كنت حين أمد كفى نحوهيجتاحنى فرح،وأشعر أنه عكازة القلب العجوز،ومسند الظهر الكسيح!الشمعدان الآن يذرف دمعه،هل تدرك الأيامحزن الشمعدان؟لا الليل يسمعه،ولا النجوى تصبره،ولا هزج الأغانى!وأنا أذوب مع الدموع،أتوه فى دوامة الذكرى،تمزقنى الدقائقوالثوانىأجثو أمام النيل فى الليل الطويل،أبثه وجعى،ولا أحد يرانى!تمتد كف النيل تمسح دمعتى،يبكى لأجلى،كم أراه الآن يطوى شاطئيهإلى احتضانى.