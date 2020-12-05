ليبيا وأمن «المتوسط» على رأس ملفات القمة المصرية الفرنسية فى «الإليزيه»

يلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قصر «الإليزيه»، غدًا، فى زيارة رسمية تتزامن مع تغييرات كبرى يشهدها العالم أجمع، وتأتى لبحث عدد من القضايا الإقليمية، على رأسها الانتهاكات التركية فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال مصدر بـ«الإليزيه»، لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، إن زيارة الرئيس السيسى، التى تأتى بعد زيارة الرئيس «ماكرون» إلى مصر فى يناير ٢٠١٩، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين باريس والقاهرة، الشريك الاستراتيجى والضرورى للاستقرار فى الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن يلتقى الرئيس السيسى، خلال الزيارة، وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، الذى كان فى زيارة إلى القاهرة، مؤخرًا، لتهدئة الجدل الذى أحدثه نشر الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للرسول فى صحف فرنسية.

وذكرت صحيفة «لا تريبيون» الفرنسية أن «لودريان» مهد لزيارة الرئيس السيسى، خلال وجوده فى القاهرة أوائل نوفمبر الماضى، مشيرة إلى أن «لودريان» يعمل على تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا منذ سنوات، وتتميز لقاءاته مع الرئيس السيسى ووزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، بجو من الثقة المتبادلة.

ووصفت الصحيفة الفرنسية العلاقة بين باريس والقاهرة بـ«المميزة»، مشددة على أن الدولتين لا يمكنهما الاستغناء عن بعضهما البعض، خاصة فى شرق البحر المتوسط وقارة إفريقيا.

ووفقًا لتقارير فرنسية، سيرافق الرئيس وفد رفيع المستوى، يشاركه لقاءاته مع «ماكرون» ومسئولين فرنسيين كبار، متوقعة أن تتناول المناقشات التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتوترات الأخيرة فى شرق البحر الأبيض المتوسط، والأزمتين الليبية والسورية، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن أبرز الملفات التى سيبحثها الرئيس السيسى مع «ماكرون» الملف الليبى، الذى تتوافق فيه الرؤى المصرية والفرنسية، خاصة أن فرنسا من أوائل الدول التى دعمت مبادرات مصر لحل الأزمة الليبية سياسيًا وعن طريق الحوار، مع مواجهة المرتزقة والتدخلات الإقليمية فى البلد الشقيق، وآخرها «إعلان القاهرة».

ورعت فرنسا، فى نهاية مايو ٢٠١٨، مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا، جمعت فيه الفرقاء الليبيين على مائدة المفاوضات، وانتهى إلى إصدار «إعلان باريس ٢»، وذلك بعدما استضافت باريس، فى يوليو ٢٠١٧، مؤتمرًا شارك فيه القائد العام للجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، بهدف إنهاء حالة الفوضى التى تشهدها ليبيا وتهدد أمن أوروبا ودول الساحل الإفريقى والجوار.

وتأتى زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا قبل أيام من القمة الأوروبية المرتقبة لبحث التوترات فى شرق «المتوسط»، وسبل مواجهة أنشطة تركيا بتلك المنطقة، والتى تثير ردود أفعال غاضبة من الاتحاد الأوروبى وقبرص واليونان وفرنسا ومصر والولايات المتحدة، ومن المنتظر أن يكون هذا الملف على رأس مباحثات الرئيسين السيسى وماكرون، خلال لقائهما فى «الإليزيه». ويواجه «ماكرون»، بشكل أكبر عن باقى رؤساء أوروبا، الاعتداءات التركية فى شرق «المتوسط»، واستفزازات الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، لكل من قبرص واليونان، وانتهاك سيادتهما. كما سيكون ملف «الإسلام السياسى» على رأس الملفات التى سيبحثها السيسى وماكرون، خاصة أن لقاءهما يأتى وسط إجراءات تتخذها باريس لمواجهة «الإخوان» والجماعات الموالية لها.

وتشير التحركات الأخيرة لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التى كان أحدثها لقاء الرئيس السيسى مع نظيره الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، إلى أن القضية الفلسطينية ستكون ضمن الملفات التى سيبحثها الرئيسان المصرى والفرنسى.

وإلى جانب تلك الملفات الإقليمية، ستعمل الزيارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات، مع تمتعهما بعلاقات ودية وطيدة زادت فى السنوات الأخيرة، وحرصهما على تعزيز التعاون الثنائى على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

