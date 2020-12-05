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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

بدء اختيار فريق «بين السما والأرض»

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:40 م
هانى سلامة
هانى سلامة
محمد قدرى
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بدأ المخرج محمد جمال العدل فى اختيار فريق عمل مسلسله الجديد «بين السما والأرض» من بطولة النجم هانى سلامة، الذى يشارك فى الماراثون الدرامى الرمضانى المقبل ٢٠٢١.
وقال «العدل»: «قريبًا جدًا سأعلن عن موعد ومكان فريق عمل المسلسل.. وسأقابل بنفسى كل من يأتى للاختبار أيًا كان العدد، لاكتشاف الموهبة الباحثة عن فرصة».
وقرر المخرج، بالاتفاق مع هانى سلامة، وللمرة الأولى، اختيار كل المشاركين فى العمل دون الاعتماد على وسطاء، حتى ولو كان الممثل سيقدم مشهدًا واحدًا.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ تصوير أول مشاهد المسلسل مطلع العام المقبل، وأن السيناريست إسلام حافظ يواصل كتابة حلقات العمل خلال هذه الفترة، بعد أن انتهى من كتابة الحلقات الأولى.
ومن المتوقع أن يدخل طاقم العمل التصوير بعد الانتهاء من كتابة ٢٠ حلقة من حلقات العمل الذى يشارك فى بطولته نبيل الحلفاوى، ورشحت له النجمة ليلى علوى وعدد من النجوم.
«بين السما والأرض» مسلسل مستوحى من قصة «بين السماء والأرض» للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وسبق تقديمها من خلال فيلم سينمائى عام ١٩٦٠ من بطولة هند رستم وعبدالسلام النابلسى وعبدالمنعم إبراهيم ومحمود المليجى ومن إخراج صلاح أبوسيف.


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