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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الوادي تنفي تعليق الدراسة بكلية الزراعة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:36 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوي
محمد مهدي
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نفى الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، ما تردد عن تعليق الدراسة بكلية الزراعة.

وأكد «طنطاوي» أنه تم التنبيه على أن تتم الدراسة خلال الأسبوع الحالي من ه إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ أون لاين للمستوى الأول وبرنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية المستوى الثانى فقط زيادة في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الحالية التي تشدد عليها إدارة الجامعة وتطبقها إدارة الكلية بناء عن تعليمات رئيس الجامعة.

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