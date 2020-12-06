تعرف على حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 6-12-2020

حالة الطقس اليوم في مصر

درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات

درجة الحرارة اليوم في القاهرة

22 14

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية





23 12

تصل الحرارة في وادي النطرون 23 11

طنطا 22 13

تصل الحرارة في شبين الكوم 22 13

دمنهور 23 13

تصل الحرارة في بلطيم 22 14

مطروح 22 11

تصل الحرارة في السلوم 22 10

سيوة 22 08

تصل الحرارة في بورسعيد 21 15

دمياط 22 15

تصل الحرارة في الزقازيق 23 12

المنصورة 22 12

تصل الحرارة في الإسماعيلية 22 10

السويس 22 12

تصل الحرارة في العريش 21 12

رفح 20 12

تصل الحرارة في رأس سدر 23 12

نخل 22 05

تصل الحرارة في نويبع 23 16

طابا 21 13

تصل الحرارة في كاترين 15 06

الطور 25 13

تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 16

الغردقة 24 13

تصل الحرارة في مرسى علم 23 15

الفيوم 22 11

تصل الحرارة في بني سويف 22 10

المنيا 22 10

تصل الحرارة في أسيوط 23 13

سوهاج 23 11

تصل الحرارة في قنا 24 12

الأقصر 24 11

تصل الحرارة في أسوان 25 12

إدفو 25 11

تصل الحرارة في أبوسمبل 25 13

الوادي الجديد 25 09

تصل الحرارة في شلاتين 28 18

أبورماد 27 17

تصل الحرارة في حلايب 26 20

رأس حدربة 27 19.





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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيلودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد 6-12-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.ويشهد نهار اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، طقس دافئ نهارًا، والرياح معتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا على شمال وجنوب الصعيد.اما عن حالة الرياح، يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من (السلوم، سيدي براني، مطروح، شبوة، الفرافرة، الواحات، البحرية)، وبالنسبة للأمطار، يكون هناك أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (دمياط، بورسعيد، العريش، رفح).وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرى