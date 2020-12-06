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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 6-12-2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
جريدة الدستور
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

حالة الطقس اليوم في مصر

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد 6-12-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.

ويشهد نهار اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، طقس دافئ نهارًا، والرياح معتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا على شمال وجنوب الصعيد.

اما عن حالة الرياح، يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من (السلوم، سيدي براني، مطروح، شبوة، الفرافرة، الواحات، البحرية)، وبالنسبة للأمطار، يكون هناك أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (دمياط، بورسعيد، العريش، رفح).

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات

العظمى الصغرى

درجة الحرارة اليوم في القاهرة

 22 14

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية


 23 12
تصل الحرارة في وادي النطرون 23 11
طنطا 22 13
تصل الحرارة في شبين الكوم 22 13
دمنهور 23 13
تصل الحرارة في بلطيم 22 14
مطروح 22 11
تصل الحرارة في السلوم 22 10
سيوة 22 08
تصل الحرارة في بورسعيد 21 15
دمياط 22 15
تصل الحرارة في الزقازيق 23 12
المنصورة 22 12
تصل الحرارة في الإسماعيلية 22 10
السويس 22 12
تصل الحرارة في العريش 21 12
رفح 20 12
تصل الحرارة في رأس سدر 23 12
نخل 22 05
تصل الحرارة في نويبع 23 16
طابا 21 13
تصل الحرارة في كاترين 15 06
الطور 25 13
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 13
تصل الحرارة في مرسى علم 23 15
الفيوم 22 11
تصل الحرارة في بني سويف 22 10
المنيا 22 10
تصل الحرارة في أسيوط 23 13
سوهاج 23 11
تصل الحرارة في قنا 24 12
الأقصر 24 11
تصل الحرارة في أسوان 25 12
إدفو 25 11
تصل الحرارة في أبوسمبل 25 13
الوادي الجديد 25 09
تصل الحرارة في شلاتين 28 18
أبورماد 27 17
تصل الحرارة في حلايب 26 20
رأس حدربة 27 19.

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