مشادات بين أنصار رجائي عطية وسامح عاشور داخل مقر اتحاد المحامين العرب

يشهد مقر اتحاد المحامين العرب، بجاردن سيتي، الآن أزمة كبيرة ومناوشات بين طرفي الصراع داخله، وتم استدعاء الأمن لمنع أية اعتداءات وإنهاء الأزمة.وبعد دخول رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، لمقر الاتحاد اليوم، تجمع عدد من أعضاء المكتب الدائم وانصار نقيب المحامين السابق سامح عاشور، محاولين منع رجائي من السيطرة على مقر الاتحاد، مما دفعه إلى رفض مغادرة الاتحاد.ومنذ قليل تجمع العشرات من المحامين أنصار رجائي عطية، لدعمه، إلا أن أنصار سامح عاشور، اغلقوا بوابة الاتحاد لمنعهم من دخول المقر، وسط اشتباكات لفظية بين الطرفين.ويشهد الاتحاد مشادات بين الجانبين دون تدخل من شركة الأمن المعنية بتأمين مقر الاتحاد، حتى الآن.وسبق أن أعلن رجائي عطية، استدعاء الأمن الوطني إلى مقر الاتحاد لمنع اقتحامه من قبل من وصفهم بالبلطجية.وقال عطية في فيديو وجهه إلى المحامين: هناك عدد من البلطجية يتزعمهم عبد الجواد أحمد، المحامي في مكتب سامح عاشور، وعيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، وهي تريد الاعتداء علي".وتابع: دخلت إلى الاتحاد طبقا لإجراءات مشروعة وبالاتفاق مع الجهات المعنية لحمايتي.وأكد: منعت حشد المؤيدين لشخصي حتى لا تحدث صدامات وبسبب حرصي على عدم التردي إلى ما تردى إليه المحرض واتباعه وحتى أحافظ على صورة المحاماة ومنع سحب مقر اتحاد المحامين العرب من مصر.واختتم: كلفت شركة الأمن بأن تقوم بمسئولياتها بحماية مقر الاتحاد.