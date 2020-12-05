اليوم العالمي للتطوع.. إنجازات شباب البرنامج الرئاسي

يحتفل العالم في ٥ ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للتطوع، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ينظر إليه على أنه فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم وتقاسم قيمهم.ويعد الشباب المصري ضاربا لأكبر مثال ونموذج للعطاء والتطوع، وهو ما ظهر جليا في أهم نموذج ومثال أنتجته القيادة السياسية، وهو البرنامج الرناسي لتأهيل الشباب للقيادة بدفعاته الثلاث، وما أنتجه هؤلاء الشباب من نجاحات بتطوعهم الكامل.أولا: البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادةأولى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد ملف الشباب اهتماما كبيرا وجعله على رأس أولويات الدولة، وسعى لتأهيلهم علميا وعمليا تمهيدا لتوليهم المناصب القيادية في الدولة وأحد أهم صور تأهيل الشباب هو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية السياسية والمجتعية والإدارية في الدولة، وذلك من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وزيادة قدرتها على تطبيق أحدث الأساليب والنظريات؛ لمواجهة المشكلات التي تواجه الدولة المصرية.ونجح البرنامج في تخريج 1500 شاب وفتاة يمثلون جميع محافظات الجمهورية من خلال ثلاث دفعات، تولي عدد منهم بعض المناصب القيادية كنواب للمحافظين ومعاونين وزراء، واستطاع هؤلاء تحقيق نجاحات كبيرة وتغيير ملموس على أرض الواقع حتى أصبحت التجربة المصرية خير مثال يحتذى به في العديد من الدول.ثانيا: دور شباب البرنامج التطوعي في عقد مؤتمرات الشبابقامت مؤتمرات الشباب بشكل كامل على تطوع الشباب المحب لوطنه، حيث عمل شباب البرنامج الرئاسي كخلية نحل متكاملة لإنتاج المؤتمرات المحلية والدولية نستعرض منها مايلي:المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ (٢٥ - ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦)انعقد المؤتمر الوطني الأول للشباب على أرض شرم الشيخ مدينة السلام تحت شعار (ابدع.. انطلق) على مدار 3 أيام وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلن أنه سيعقد بشكل دوري خلال العام؛ ليصبح ملتقى دوري بين مختلف قطاعات الدولة وبين مختلف أطياف الشباب المصري، للتحاور حول التحديات الراهنة والخطط المستقبلية للتنمية القومية المستدامة.جلسات المؤتمر:دارت حول عدة محاور رئيسية هى رؤية الشباب لإصلاح منظومة التعليم، والفرص المتاحة للمشاركة الفعالة للشباب في انتخابات المحليات، وتقييم تجربة المشاركة السياسية الشبابية في البرلمان، وربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلا عن دراسة مسببات العنف في الملاعب وطرق التغلب عليها، وسبل تفعيل النشاط الرياضي بالمدارس الجامعات، ودور الشباب في تنفيد رؤية مصر ٢٠٣٠.المؤتمر الوطني الدوري الأول للشباب بفندق الماسة- مدينة نصر( 11 ديسمبر 2016)انعقد مؤتمر القاهرة الدوري الأول للشباب، في إطار تنفيذ دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفال يوم الشباب المصري في التاسع من يناير 2016 أثناء المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، حيث دعا لعقد مؤتمر وطني للشباب بشكل دوري.جلسات المؤتمر:دارت جلسات المؤتمر حول عدة محاور رئيسية هى: قضايا التعليم، الإصلاح الاقتصادي ورؤية الشباب، التحديات التي تواجه الدولة المصرية.المؤتمر الوطني الدوري الثاني للشباب بأسوان (27- 28 يناير ٢٠١٧)انعقد المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان بصعيد مصر، في يناير ٢٠١٧ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضره أكثر من 23 وزيرا وعدد كبير من نواب ومحافظي الصعيد ورؤساء الجامعات، وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية.جلسات المؤتمر:تضمنت جلسات المؤتمر عدة محاور رئيسية هى:• الصعيد ما بين التحديات وأفاق التنمية.. رؤية شاملة.• مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد.• المشاركة السياسية وانتخابات المحليات في الصعيد.• تنمية القطاع السياحي في الصعيد ودور الشباب في تطويره.• مبادرة الصعيد حماية اجتماعية.• الزراعة والثروة السمكية في الصعيد وتنمية الاستثمارات في الصعيد.المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية (٢٥- ٢٧ أبريل ٢٠١٧)تزامنا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل، شارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتى شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى و10 شبباب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من شباب الأحزاب السياسية، كما تم اختيار 60 شابا وفتاة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، بحضور عدد من الوزراء وعدد من السادة نواب البرلمان، وبعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية وعدد من الشخصيات العامة.جلسات المؤتمر:تضمنت جلسات المؤتمر عدة محاور رئيسية هى:• جلسة الافتتاح والجلسة الحوارية للرئيس مع شباب المؤتمر.• جلسة "مواجهة ارتفاع الأسعار مابين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع."• جلسة "أفاق التنمية المستدامة فى قطاعى النقل والإسكان وافاق التنمية المحلية بمحور قناة السويس."• جلسة "إسال الرئيس."• جلسة "محاكاة مراحل الاقتصاد المصري"• جلسة "نموذج محاكاة الدولة المصرية "• الجلسة الختامية للمؤتمرالمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية (٤ ٢ - ٢٥ يوليو ٢٠١٧)تميز هذا المؤتمر أن 60% من الحاضرين به من الشباب الذين لم يسبق لهم المشاركة في أي من مؤتمرات الشباب السابقة.شارك فيه شباب من محافظات إقليم غرب الدلتا (الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ)، وشباب جامعات محافظات إقليم غرب الدلتا، وشباب تقدموا بطلب حضور المؤتمر عبر الموقع الإلكترونى، كما تضم قائمة المدعوين شباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من المنتمين لمحافظات إقليم غرب الدلتا، وممثلى شباب جمعيات رجال الأعمال، وأمناء الشباب فى الأحزاب السياسية، ومجموعة من الشباب العاملين فى الجمعيات الأهلية والعمل التطوعى.جلسات المؤتمر:تضمنت جلسات المؤتمر عدة محاور رنيسية هى:• جلسة بعنوان "رؤية مصر 2030"• جلسة بعنوان "الطاقة بين التحدي والإنجاز"• جلسة اسأل الرئيس• جلسة بعنوان "الإصلاح الاقتصادي: المؤشرات والنتائج والحزمة الحمائية"• جلسة بعنوان "المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية"• جلسة محاكاة الدولة المصرية لمكافحة الارهاب• جلسة بعنوان "صناعة الدولة الفاشلة آليات المواجهة"الجلسة الختاميةالمؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب بالقاهرة فندق الماسة بمدينة نصر ١٦ مايو ٢٠١٨شارك في هذا المؤتمر حوالي 1500 شاب وفتاة من جميع انحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمسئولين.جلسات المؤتمر:تضمنت جلسات المؤتمر عدة محاور رئيسية هى:الجلسة الإفتتاحيةالجلسة الأولي: بعنوان "رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر"• فيلم تسجيلي عن الحياة السياسية والحزبية بمصر تحليل نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية مند عام 2005 حتي 2018الجلسة الثانية: بعنوان "رؤية شبابية للدولة المصرية للسنوات الأربع القادمة".الجلسة الثالثة: "اسأل الرئيس"الجلسة الختاميةالمؤتمر الوطني الدوري السادس للشباب بجامعة القاهرة (٢٨- ٢٩ يوليو ٢٠١٨)شارك بالمؤتمر حوالي 3000 طالب طالبة من مختلف جامعات مصر وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.جلسات المؤتمر:تضمنت جلسات المؤتمر عدة محاور رئيسية هى:الجلسة الافتتاحيةمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ ( ٤-١٠ نوفمبر ٢٠١٧)تعود فكرة المنتدى إلى الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمدينة الإسماعيلية في أبريل 2017، بدعوة من الشباب المصري، وجهت الدعوة إلى شباب من مختلف دول العالم للمشاركة في "منتدى شباب العالم" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017، لينقل للعالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر.وناقش المنتدى قضايا دولية منها الهجرة واللاجئين، الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقرار وتنمية أفريقيا، العولمة والهوية الثقافية، والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على السكان إلى غير ذلك من موضوعات هامة على الساحة الدولية، بالإضافة إلى ذلك، شهد المنتدى محاكاة لمجلس الأمن الدولي، وضمت أجندة منتدى شباب العالم 2017 مجموعة متنوعة من المحاور التي ناقشت قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، وهي:• محور التنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال• محور قضايا شبابية عالمية• محور الحوار الحضاري والثقافي• محور صناعة قادة المستقبل• نموذج محاكاة الأمم المتحدة• جلسة بعنوان "استراتيجية بناء الشباب المصري"• جلسة بعنوان "استراتيجية تطوير التعليم"• جلسة بعنوان تطوير منظومة التأمين الصحي"• جلسة بعنوان "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية،"• جلسة "اسأل الرئيس"الجلسة الختاميةعدد الحضور:حضر المنتدى أكثر من 3000 شاب من 113 دولة، شاركهم فيها 222 متحدثا من 64 دولة من أصحاب الخبرات في مختلف المجالات، بجانب حضور عدد كبير من مختلف الزعماء وقادة الرأي والفكر حول العالم فعاليات المنتدى:نموذج محاكاة الأمم المتحدةجلسات المنتدى:اليوك الأول:الجلسة الافتتاحيةجلسة اختلاف الحضارات والثقافات.. صدام أم تكامل؟• تسخير العائد الديموجرافي من أجل الاستثمار في الشباب لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة.• جلسة رؤية شبابية لتحقيق التنمية المستدامة في العالم.جلسة تجارب دولية لتحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة.حلقة نقاشية حول التأثير السلبي للهجرة غير المنتظمة على الشباب حول العالم.• جلسة استعراض لسبل التعاون في مجال الهجرة غير المنتظمة لمنطقة المتوسط.• جلسة نحو عالم توحده الأداب والفنون رؤية لتحقيق السلام خلال الثقافة.جلسة كيف تصلح الآداب والفنون ما تفسده الصراعات والحروب.• جلسة كيف يصنع العالم قادته؟• جلسة استعراض التجربة المصرية فى صناعة المستقبل والبرنامج الرئاسى وعرض عن الأكاديمة الوطنية لتدريب الشباب.جلسة نمادج لقادة المستقبل.اليوم الثالث:• جلسة: تحديات وقضايا تواجه شباب العالم - سبل المواجهة لصناعة المستقبل• جلسة: ريادة الأعمال والابتكار مستقبل العالم يصنعه الشباب• جلسة: التجربة المصرية في استضافة اللاجئين•جلسة: تجارب شبابية مبتكرة في ريادة الأعمال• جلسة: توظيف طاقات الشباب من أجل التنمية•جلسة: الحوار بين الأجيال•الجلسة الافتتاحية لمجس الأمن بنموذج محاكاة الأمم المتحدة• جلسة: البعد الثقافي للعولمة وأثره على الهوية الثقافية للشباب• جلسة: دور حرية الصحافة فى بناء الدولة• جلسة: تعزيز مشاركة الشباب في صنع واتخاد القرار• جلسة: نماذج شبابية ملهمة حول العالم• جلسة: دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة• جلسة: مستقبل تغيير المناخ في العالماليوم الرابع• جلسة: دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة• جلسة: مستقبل تغيير المناخ في العالم• جلسة: تأثير التكنولوجيا على التعليم• جلسة: دور المرأة في دوائر صناعة القرار• جلسة: كيفية تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة• جلسة: الشباب وعصر التكنولوجيا• جلسة: إعادة بناء مؤسسات الدولة في مناطق الصراع• جلسة: مساهمة الشباب في بناء وحفظ السلام في مناطق الصراع والمناطق الخارجة من صراعات• جلسة: المسئولية المجتمعية والعمل التطوعي للشباب• جلسة: 3 جلسات لنموذج محاكاة الأمم المتحدة• جلسة: دور السينما في مواجهة التطرف• جلسة: أثر الحروب والنزاعات على اختفاء الهوية للشباب• جلسة: حقائق تاريخية في صناعة القيادات• جلسة: استعراض قادة المستقبلالجلسة الختامية لنموذج الأمم المتحدة• جلسة: ختام نموذج الأمم المتحدةالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالممنتدى شباب العالم بشرم الشيخ ( ٣ - ٦ نوفمبر ٢٠١٨)انطلق منتدى شباب العالم 2018، في نسخته الثانية، تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 2 حتى 6 نوفمبر 2018، بمدينة شرم الشيخ أرض السلام.عدد الحضور:تم استضافة 5000 شاب وفتاة من 145 دولة من مختلف دول العالم، للمشاركة في فعاليات المنتدى.محاور المنتدى:قام المنتدى على ثلاثة محاور هي السلام والتنمية والإبداع، وناقش 18 قضية من خلال 30 جلسة، بالإضافة إلى نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتي الافتتاح والختام، وورش العمل التي تسبق عقد المنتدى.رسالة المنتدى:تبنى المنتدى رسالة مستوحاة من كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية للدكتور ميلاد Äl(l924-l2()2)، الذي يعالج فيه من منظور ثقافي واسع مكونات الشخصية المصرية وتطورها عبر التاريخ، والتحولات التي مرت بها، لتقدم شخصية مصر تجربة فريدة في التسامح والعيش المشترك والتفاعل الحضاري المتواصل، وتهدف رسالة المنتدى إلى التعريف بالأعمدة السبعة للشخصية المصرية لتؤكد وحدة النسيج المجتمعي المصري.فعاليات المنتدى:افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مسرح شباب العالم ليكون ملتقى شبابيا للفنون من مختلف دول العالم، حيث كان محورا جامعا لمختلف الفنون؛ عرضت من خلاله مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية بما في ذلك المسرحيات الموسيقية والعروض المسرحية والكوميدية، وكذلك العديد من المحادثات الملهمة، وغير ذلك الكثير.أتى شباب من جميع أنحاء العالم لإظهار مواهبهم أمام الحضور، في واحدة من أكثر الفعاليات الشبابية تنوعا.•"Vein Startup": وفرت منطقة ريادة الأعمال ساحة مكنت رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من مشاركة خبراتهم من خلالها، بما في ذلك التحديات والنجاحات، بالإضافة إلى التواصل مع المشاركين في منتدى شباب العالم، حيث وفرت منطقة ريادة الأعمال خريطة واضحة لرحلة إنشاء وبناء شركة، سواء في مصر أو حول العالم، والتي يمكن للاخرين من خلالها المتابعة والتعلم منها، بالإضافة إلى ذلك، تعرف المشاركون في منطقة ريادة الأعمال على أفضل الممارسات في هذا الصدد، كما استمعوا إلى العديد من الشخصيات الملهمة لمناقشة حلم بداية مشروع، حيث تم الجمع بين صناع القرار ومجتمعات الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المبادرات التي عملت على التغلب على الصعوبات القانونية والمالية التي واجهت رواد الأعمال الشباب.• نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية.النصب التذكاري تحت شعار" إحياء الإنسانية• ماراثون منتدى شباب العالم للدراجات.• منطقة الإبداع والابتكارعبارة عن مساحة احتل فيها الابتكار بلا حدود مركز الصدارة، كما أنها ساحة جمعت الناس والشعوب معا من خلال لغة واحدة مشتركة، وهي التكنولوجيا، حيث مكنت المشاركين من اختبار تقنيات جديدة، والتفاعل مع الألعاب والفنون والأفكار المبتكرة وكذلك اكتشاف ثقافات جديدة.المبادرات:قامت وزارة الصحة والسكان، بفتح عيادة طبية داخل أروقة المنتدى ليتسنى لضيوف المنتدى من المصريين والعرب والأجانب الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية وذلك ضمنحملة 100 مليون صحة.جلسات المنتدي:اليوم الأول:الحفل الافتتاحي• اليوم الثاني• افتتاح "محاكاة القمة العربية الأفريقية" وجلسة "أفاق التكامل السياسى والأمنى"دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام• أجندة 2063: أفريقيا التى نريدها•ما بعد الحروب والنزاعات: اليات بناء المجتمعات والدولالعالم الرقمى كمجتمع موازي: كيف يفرض سيطرته على عالمنا الواقعي ؟•فرص العمل فى عصر الذكاء الاصطناعى•الألعاب والرياضة الإلكترونية: لمحة من العالم الافتراضى لمجتمع الألعاب الإلكترونيةدور رواد الأعمال والشركات الناشئة في النمو الاقتصادى العالمى•دور القوة الناعمة فى مواجهة التطرف الفكرى والإرهاب•التعاون الأورومتوسطي: شراكة استراتيجية•اليوم صفر: الأمن المائى فى أعقاب التغير المناخىدور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادى العالمى•اليوم صفر: الأمن المائى فى أعقاب التغير المناخيالثالث:المساعدات الإنسانية: مسئولية دولية في مواجهة التحديات• كيف نبنى قادة المستقبل؟• دور الفن والسينما فى تشكيل المجتمعات• كيف نبنى قادة المستقبل؟• تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة: نحو عالم متكامل• تقليص الفجوة بين الجنسين فى سوق العمل• التعاون الأورومتوسطي: شراكة استراتيجيةالعمل التطوعى نحو مجتمع أكثر مسئولية• دور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادى العالمى• فى ظل التغيرات السريعة فى الخريطة العالمية: ما الذي يمد العالم بالطاقة ؟• مواقع التواصل الاجتماعي: تنقذ أم تستعبد مستخدميها ؟• ما بعد الحروب والنزاعات: اليات بناء المجتماعات والدول• في ظل التغيرات السريعة في الخريطة العالمية: ما الذي يمد العالم بالطاقة؟المساعدات الإنسانية: مسئولية دولية في مواجهة التحديات.• جلسة "أفاق التكامل الاقتصادى"، والجلسة الختامة لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.اليوم الرابعالحفل الختامى للمنتدى.ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان (١٦ -١٧ مارس)انعقد ملتقي الشباب العربي والأفريقي بحضور 1500 شاب أفريقي وعربي بفندق موفنبيك بأسوان.جلسات المؤتمر:اليوم الأولاحتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى.اليوم الثاني•الجلسة الافتتاحية بعنوان «منتدى شباب العالم أفاق جديدة»• جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعاية الصحية""• مائدة مستديرة بعنوان " وادى النيل ممر للتكامل الأفريقى والعربى"• جلسة نقاشية بعنوان " أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة العربية""• ورشة عمل: كيف تكون رائد أعمال ناجح؟• ورشة عمل: ريادة الأعمال المجتمعية من منظور أفريقى• ورشة عمل: تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم فى منطقة الساحلاليوم الثالث• جولات حرة للمشاركين فى مدينة أسوانالجلسة الختامية: تكريم بعض النماذج الشبابيةمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ من (١٤ - ١٧ ديسمبر ٢٠١٩)انطلق منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من l4 إلى l7 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.محاور المنتدي:شهدت فعاليات المنتدى طرح مجموعة جديدة ومتنوعة من القضايا والتحديات على طاولة النقاش، من بينها السلام والأمن العالميان والتحديات التي يواجههما في الوقت الراهن، وأثار التغيير المناخي على البشرية والحلول المطروحة لمواجهتها، وأفكار الشباب لحماية البيئة، وتميز المؤسسات الحكومية، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا سلسلة الكتل (CIIAIN U')BLOCK تمثله من ثورة في العالم الرقمي.فاعليات المنتدي:أطلق المنتدى فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، حيث شهدت هذه النسخة لأول مرة إطلاق منصة(1.INSPIRE، حاضنات أعمال منتدى شباب العالم١Vy٣1ADs، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 18()2 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREED)(M.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFMورش العمل:سبقت الورش الافتتاح الرسمي للمنتدى وشهد اليوم الأول:• ورشة عمل تحضيرية بعنوان ««مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة 1»قاعة الأقصر ورشة بعنوان ((شباب المتوسط. جذور مشتركة»قاعة البحر الأحمر فتقام ورشة بعنوان ««تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة نحو عالم مكتمل».• ورشة عمل تحضيرية بعنوان «Chain Block فلنتعرف على الثورة في العالم الرقمى»•ورشة بعنوان ((سبل التعاون بين الشباب الإفريقى لتعزيز التنمية»•ورشة بعنوان («نمودج محاكاة.. تيارات متبادلة»اليوم الثاني:• ورشة عمل تحضيرية بعنوان ««مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة 2»•ورشة عمل بعنوان ««تطير حلول مبتكرة لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة)ورشة بعنوان ««رؤية شبابية للتعامل مع التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين»• ورشة عمل تحضيرية بعنوان ««افاق التعليم والتدريب في عصر الثورة الصناعية الرابعة»•ورشة بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعى وريادة الأعمال»•ورشة بعنوان ««الأمن الغذائى في العالم.. مبادرات شبابية للتحرك»جلسات المنتدي:• الجلسة الافتتاحيةاليوم الأول:«جلسة بعنوان ««التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين»جلسة بعنوان ((أثر التغيرات المناخية على الإنسانية.. انعكاسات وحلول»•جلسة بعنوان ((التميز المؤسسى الحكومى والتحول الرقمى»•جلسة بعنوان «كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟»«جلسة بعنوان «التعليم الفنى والتدريب المهنى.. تطوير بيئة ريدة الأعمال»•جلسة بعنوان ««سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة««جلسة بعنوان «الأمن الغذائى في إفريقيا.. كيف تحقق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة؟»•جلسة بعنوان ((تطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة». جلسة بعنو ان «»Chain Block.. تحز لات كبرى في العالم الرقمى««جلسة بعنوان «نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط»اليوم الثاني:•جلسة بعنوان (الذكاء الاصطذاعى والبشر.. من المتحكم؟»جلسة بعنوان ««أفاق التنمية المستدامة في أفريقيا: فرص وتحديات»«جلسة بعنوان ««المر أة والحق في التنمية»•جلسة بعنوان ««التحديات التي تواجه العمل الإبداعى في عصر التكنولوجيا الرقمية»•جلسة بعنوان ((مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعى»«جلسة بعنوان «تنمية رأس مال البشر: الفرص والتحديات»•جلسة بعنوان «Chain Block.. تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة».•جلسة بعنوان «دور الفنون في التعمل مع قضايا الإنسانية»جلسة بعنوان ««كيف تبقى آمنا في العالم الرقمى؟»•جلسة بعنوان ««التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط»»•جلسة بعنوان ««دول المتوسط.. حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك»»«جلسة بعنوان «نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط»الختام:•حفل ختام المنتدى في القاعة الرئيسية، وإعلان توصيات المنتدى•الحفل الختامي