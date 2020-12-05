السفير الصيني لدى أمريكا: على بكين وواشنطن التعامل معا «بنية حسنة»

قال السفير الصيني لدى واشنطن، اليوم السبت، إن بلاده والولايات المتحدة في حاجة للعمل معا "بنية حسنة" لتحسين العلاقات التي لا تزال متوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.وتراجعت العلاقات الصينية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في عقود بسبب عدة قضايا منها التجارة والأمن وحقوق الإنسان ومرض كوفيد-19. وذكرت افتتاحية في جريدة رسمية صينية أمس الجمعة أن العلاقات بين البلدين بدأت تتحول صوب "مسار خطير".وقال السفير تسوي تيان كاي للمؤتمر السنوي لمعهد الدراسات الصينية الأمريكية عبر دائرة تلفزيونية "من أجل إعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح ولكي يكون لدينا تحسن حقيقي في العلاقات، ينبغي للجانبين العمل بنية حسنة"، مضيفا وفقا لنص نشرته السفارة على موقعها على الإنترنت "لا أعتقد أن الصين عليها القيام بأمر ما لكي ترضي أي أحد هنا".وتصاعد التوتر بشدة بين البلدين في يوليو عندما أغلقت الصين القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو ردا على قرار واشنطن إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستون بولاية تكساس.