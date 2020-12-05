غرق شاب في أحد ترع مشروع ناصر بالطريق الصحراوي

غرق شاب بإحدى ترع مشروع ناصر بالكيلو 75 بالطريق الصحراوي الإسكندرية، السبت، فيما بدأت قوات الإنقاذ النهري والغواصين المتطوعين بالتوجه إلى موقع الحادث حيث تبين أن الشاب يدعى أحمد رضا ٢٢ عامًا، وغرق في مياه الترعة مساء اليوم.وقال إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إنه تلقى استغاثة من أهالي الشاب بعد أن غرق بمنطقة مشروع ناصر في الثالثة والنصف عصرًا، مشيرًا إلى أنه يتابع مع شقيق الغريق حتى وصول فريق الغواصين المتطوع.أضاف المالحي، لـ«الدستور» أنه ناشد غواصين الإسكندرية والبحيرة سرعة التوجه إلى مكان الغرق، لافتًا إلى أنه مع بداية فجر الغد سيتم البحث عن الجثمان من قبل الغواصين، بجانب قوات الإنقاذ النهري التي تواصل معها وبدأت في التحرك الآن.