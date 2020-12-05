رئيس القابضة للغزل: إنشاء 3 مراكز تدريب على الماكينات الحديثة

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، عن أن مصر قامت بشراء أحدث الماكينات العالمية المزودة بالتكنولوجيا الحديثة في صناعة العزل والنسيج.وأضاف مصطفى خلال الجلسة الحوارية الثانية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة: نقوم خلال الفترة الحالية بإنشاء ثلاثة مراكز للتدريب على الماكينات الحديثة.بدأت الجلسة الحوارية الثانية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وذلك بحضور وزيري الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وقطاع الأعمال العام د. هشام توفيق وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة.وانطلقت الجلسة الثانية من الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي يعد النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وتأتي هذه الدورة بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال، وبمشاركة نخبة من أبرز علمائنا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من رجال الصناعة في مصر.تضم الجلسة لقاءات مباشرة بمشاركة الوزراء وثلاثة من أبرز علماء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في مجالات: استخدامات البلازما النووية في الغزل والنسيج وتطوير الصباغة وآليات النسيج.