حبس زوجين عذبا ابنتهما حتى الموت بالجيزة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول تعذيب طفلة حتى الموت على يد والديها بزعم تربيتها.وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة.وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة لبيان سبب الوفاة.كان الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة؛ قد تلقي إشارة من مستشفى أبوالريش مفاداه استقبال طفلة تدعي "مريم" 10 سنوات؛ تعاني من توقف عضلة القلب وبيع آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسد ولدي محاولة إنقاذها بوضعها على جهاز التنفس مع محاولة إنعاش القلب إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة ومقيمة بدائرة المركز.وبالانتقال والفحص تبين أن والدة الطفلة تدعى "هدير" ووالدها يدعى "محمد" كهربائي، وبسؤالهما أقرا بسقوط الطفلة من على السلم أثناء لهوها؛ وبعمل التحريات التي كذبت رواية الوالدين وبتضيق الخناق عليهما اعترفا بتعديهما على الطفلة وتقييدها وتعذيبها حتى ساءت حالتها لتقويم سلوكها وتهذيبها؛ وعند محاولتهما إنقاذها والذهاب إلى المستشفي ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها؛ وأقر المتهمان بأنهما لم يكونا يرغبان في قتل الطفلة ولكن أرادا تهذيبها فقط.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.