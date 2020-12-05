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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم أسوان» تعلن إطلاق مسابقة «تجريبيات أسوان تقرأ»

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:30 م
تعليم أسوان
تعليم أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، السبت، بقاعة اجتماعات ديوان المديرية اجتماعًا بمديرى المدارس الرسمية للغات (التجريبية)، بحضور نبيل جعفر وكيل المديرية، وعبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام، وعبير أبو النجا مدير إدارة التجريبيات.

بدأ الاجتماع بعرض مديرى المدارس لأهم النماذج المضيئة في مدارسهم، بعدها أكد وكيل الوزارة على الحضور أهمية عقد لقاءات دورية بين إدارة المدرسة والمعلمين مع أولياء الأمور لعرض المشكلات التي تواجههم وسماع مقترحات أولياء الأمور للنهوض بالعملية التعليمية.

واقترح وكيل الوزارة أهمية الاستعانة بأساتذة كلية التربية لشرح الاستراتيجيات الحديثة وطرق التعلم، وطلب من إدارة كل مدرسة إعداد ورقة عمل تحوى الأفكار الجديدة والمبادرات الخاصة بكل مدرسة بالتعاون مع معلمين المدرسة والاستعانة بالإنترنت (بحر المعرفة) بواقع ثلاث مبادرات لكل مدرسة بحد أقصى الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر الجارى.

واعتبارًا من السبت المقبل سيتم تنظيم زيارات ميدانية لمدارس التجريبيات، وعلى مديرى المدارس التأكد من دفتر الأمن مرقم ومختوم وعلى المختص التعامل بجدية مع الزائرين والتحقق من شخصياتهم - الاهتمام بفناء المدرسة حيث يمثل واجهة المدرسة - الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس من حيث توافر المطهرات والكمامات - مراعاة التباعد بين الطلاب سواء فى الطابور أو أثناء الصعود للفصول - التأكد من نظافة دورات المياه وتوافر مصادر المياه بها وكذلك توافر الصابون - الاهتمام بطابور الصباح بحيث يكون منظما وأن تحتوى الإذاعة المدرسية على فقرات منوعة مع الالتزام بفقرة يومية عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا - التأكد من قدرة جميع المعلمين والطلاب وقبلهم مدير المدرسة على استخدام السبورات الذكية والمنصات الإلكترونية وكذلك الفصول الإفتراضية).

وبالنسبه لصفحة المدرسة على فيسبوك، فهى مسؤولية مدير المدرسة بالمقام الأول وهدف الصفحة نشر أخبار المدرسة وكذلك التواصل مع المجتمع المحيط وأولياء الأمور.

وأكد القبيصى أهمية إعلاء الجوانب الإيجابية فى العملية التعليمية، وعلى مدير المدرس ترك بصمته الإيجابية داخل مدرسته، والتركيز على تنفيذ المبادارات الإيجابية مثل (التنويه عن الشخصيات المشهورة من أعلام أسوان والقيم الإنسانية مثل العدل والصدق والأمانة.. إلخ).

بعدها أشار وكيل الوزارة إلى أهمية تفعيل مجموعات التقوية مع الالتزام بالمعايير الخاصة بها، وحسن معاملة أولياء الأمور باعتبارهم طرفا أصيلا فى العملية التعليمية.

ثم أعلن القبيصى عن إطلاق مسابقة (تجريبيات أسوان تقرأ) لكل مراحل التجريبيات، بالتنسيق مع توجيه المكتبات، والتنفيذ خلال ثلاثة أيام، وهدف المبادرة تشجيع أبنائنا الطلاب على القراءة.

وأشار إلى أهمية أن تقوم إدارة كل مدرسة بترشيح أفضل معلم أو أخصائى من العاملين بها مع توضيح أهم إنجازاته؛ تمهيدًا لتكريمه وعرض أهم الأفكار التي يقوم بتطبيقها داخل المدرسة.

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