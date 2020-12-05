إحالة طعن نتيجة انتخابات دائرة بالبحيرة لمحكمة النقض

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، إحالة الطعن المقدم من سامح عبدالمحسن شاور، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الرابعة بمحافظة البحيرة، ومقرها مركز المحمودية، والذي يحمل رقم 13743 لسنة 67 شق مستعجل، والطعن المقدم من المرشح بعد إعلان النتيجة النهائية، إلى محكمة النقض، لعدم الاختصاص.وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت في جلستها يوم 28 نوفمبر الماضي الفصل في الطعن اليوم السبت، وذلك لطلبها الإطلاع على محاضر الفرز الرسمية عن الدائرة الرابعة بمحافظة البحيرة، ومقرها مركز المحمودية، إلا أنها قررت إحالة الطعن لعدم اختصاصها بعد إعلان النتيجة الرسمية، وكون محكمة النقض هي المختصة بعد إعلان النتيجة النهائية.وكان سامح عبدالمحسن شاور، المرشح عن الدائرة الرابعة بمحافظة البحيرة في انتخابات مجلس النواب، تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، قبل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتائج الانتخابات، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للدائرة الرابعة بمحافظة البحيرة، ومقرها مركز المحمودية، بسبب وجود خطأ في تجميع عدد لجان الدائرة البالغ عددها 166 لجنة.وأوضح الطعن إلى وجود خطا في تجميع لجان الدائرة، مما تسبب في حصول الطاعن على المركز الثالث بفارق 170 صوتا عن المرشح الذي حصل على المركز الثاني، ولفت الطعن إلى أن محاضر الفرز تؤهل الطاعن بحصوله على المركز الثاني وفوزه بالمقعد بفارق 700 صوت عن المرشح الحاصل على المركز الثاني.كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت يوم 30 نوفمبر الماضي، فوز كل من: هشام سعيد الجاهل، مرشح حزب مستقبل وطن، وبلال حامد النحال، مستقل، بمقعدي الدائرة الرابعة بمحافظة البحيرة، ومقرها مركز المحمودية، والتي تضم مراكز المحمودية والرحمانية ورشيد.