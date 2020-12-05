إصابات كورونا في المكسيك ترتفع لـ1.16 مليون

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى المكسيك 1.16 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات 108863 شخصا، بحسب تلك البيانات، وتعافى 852719 شخصا من مرض كوفيد 19-، وهو المرض الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.ومر حوالي 40 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى للمرض فى المكسيك.