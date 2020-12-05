إزالة مخالفة بناء دون ترخيص بأحد أبراج حي وسط المنيا (صور)

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مخالفة بناء دون ترخيص داخل أحد الأبراج بحي وسط المدينة كما تم إيقاف أعمال بناء أحد الأدوار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.كانت حملة من الوحدة المحلية برئاسة الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المدينة وبحضور عرفات عبد الله رئيس حي وسط قامت بإزالة مخالفة بناء بدون ترخيص داخل برج بشارع 20 بحي وسط المدينة.حيث تمت الإزالة في المهد بعد رصد البناء المخالف وتم التعامل والازالة اليدوية وتم التحفظ علي المعدات المستخدمة واتخاذ اللازم وفق القوانين.فيما قال محمد حسين، سكرتير حي غرب مدينة المنيا، أنه تم تنفيذ إيقاف أعمال أعمدة الدور الثامن العلوي وتم تحرير المحاضر اللازمة قانونا لتعامل مع حالة التعدي وفق القواعد والقوانين والقرارات المنظمة.