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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. عرض «عاش يا كابتن» بمهرجان القاهرة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:25 م
عاش يا كابتن
عاش يا كابتن
دعاء عبد المقصود
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يعرض مهرجان القاهرة في التاسعة من مساء غد الأحد بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

يتتبع "عاش يا كابتن" على مدار ٤ سنوات رحلة "زبيبة" الفتاة المصرية ذات الـ14 عامًا، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها "نهلة رمضان" بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف "كابتن رمضان" الذي أمضى أكثر من ٢٠ عامًا في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

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