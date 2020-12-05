مصادر: تعطل اتحاد الدواجن عن العمل لحين صدور قرار وزير الزراعة

كشف مصدر مسئول بالاتحاد العام للدواجن أن الاتحاد متعطل حاليا عن العمل، وفي انتظار قرار السيد القصير وزير الزراعة لتعيين ٩ من أعضاء مجلس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس البالغ عددهم ١٨، وتعيين رئيس الاتحاد و٢ نواب وأمين الصندوق.وأشار المصدر في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن رئيس اتحاد الدواجن يسير أمور الاتحاد حاليا لحين صدور قرار وزير الزراعة السيد القصير بإجراء الانتخابات على الرئيس والنواب وأمين الصندوق التي تأخرت لمدة ٣ شهور دون إبداء أسباب.وأضاف المصدر أنه جرى العرف أن رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي يتقدمون باقتراح لترشيح الأسماء للمساهمة مع مجلس الإدارة، وأن اختيار الأسماء على أساس الخبرة في هذا المجال.