انطلاق برنامج «حديث القاهرة» لـ إبراهيم عيسى وخيري رمضان.. غدًا

يبدأ برنامج "حديث القاهرة"، أولى حلقاته على قناة القاهرة والناس، غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويقدم البرنامج مجموعة من كبار الإعلاميين على شاشة القاهرة والناس، وهم الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، والإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض.برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، هو برنامج توك شو سيناقش العديد من القضايا التي تشغل الشارع السياسي المصري والعربي والدولي، إضافة إلى إلقاء الضوء على اهتمامات المواطن المصري، كما يتطرق البرنامج لمناقشة القضايا الدولية وتحليل أبرز الأحداث التي تحدث في مصر مع نخبة من كبار الضيوف والمتخصصين في كافة المجالات، وإلقاء الضوء على أبرز المشروعات القومية في مصر.وسبق للإعلامي والكاتب الصحفي ابراهيم عيسى تقديم أكثر من تجربة اعلامية لقت ردود فعل إيجابية على الفضائيات المصرية، وكان من ضمنها تجربة إعلامية على شاشة قناة القاهرة والناس.وقدم الإعلامي خيري رمضان خلال مسيرته الإعلامية العديد من التجارب البرامجية التي لاقت نجاحا كبيرا على التلفزيون والمصري والقنوات الفضائية، حيث عمل مقدمًا لبرنامج "مصر النهاردة" على التلفزيون المصري، كما عمل قبلها مقدمًا لبرنامج "القاهرة اليوم" على قنوات أوربت، وقدم تجربة ناجحة على قناة cbc.وخاضت الإعلامية كريمة عوض تجارب إعلامية قوية قبل انضمامها للقاهرة والناس، حيث قدمت برنامج "حوارات سياسية" على قناة المحور، والقاهرة علي الهواء على التليفزيون المصري، و"أحلى صباحك" على التليفزيون المصري، وصباح الخير يا مصر على القناة الأولي المصرية.