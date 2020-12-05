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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكثفة بالغربية على المحال والصيدليات لضبط الأسواق

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:44 م
حملات مكثفة بالغربية
حملات مكثفة بالغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شنت إدارة تموين كفرالزيات بالغربية حملة مكبرة بإشراف محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ومكونة من مدير إدارة تموين كفرالزيات يرافقه مفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفرالزيات والصيادلة مفتشي الصيدليات بالإدارة الصحية بكفرالزيات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر جنحة رقم ٢٩٤٠ و٢٩٤١ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ كفرالزيات ضد المسئولين عن صيدليتين بناحية منشأة سليمان وذلك لحيازتهم بالصيدليتين عدد ٨٧٠ عبوة دواء ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بغرض البيع، وتم التحفظ على هذه المضبوطات بإجمالي ٨٧٠ عبوة دواء ومستلزمات طبية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت مديرية التموين بطنطا بضبط ٢٣٥ كيلو حلاوة بدون بيانات من مصنع غير مرخص بحي الغفران بقحافة حي ثانٍ طنطا، وتحرير محضر رقم ٣١٢٨٣ جنح ثان طنطا لعدم وجود ترخيص للمصنع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحال، خاصة الصيدليات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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