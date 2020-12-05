هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر؟ بمسرح WE.. غدًا

يعقد في الساعة 4:45 من مساء غد الأحد، بمسرح WE جلسة نقاشية بعنوان "هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر؟"، تديرها مريم فرج مديرة المسئولية المجتمعية في MBC، وتحت رعاية اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.يشارك في الحوار السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولوران دي بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى النجمين آسر ياسين ونيللي كريم.