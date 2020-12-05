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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد سعيد الدابي: طفرة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:21 م
محمد سعيد الدابي
محمد سعيد الدابي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ، إن هناك طفرة حقيقية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أنها خلقت كيانات اقتصادية صغيرة وناجحة وقضت على البطالة لدى قرابة 2 مليون شاب، وذلك بعد إطلاق الرئيس السيسي مبادرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقيام البنك المركزي المصري بإصدار تسهيلات لدعم هذه المشاريع وأصحابها.

وأشار الدابي في بيان له اليوم، إلى تصريحات محافظ البنك المركزي، والتي كان أكد فيها على دور المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في زيادة حجم تمويلات هذه المشروعات، لتبلغ نحو 213 مليار جنيه، استفاد منها نحو 1.81 مليون مشروع منذ ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020، مضيفا إن هذه المشاريع أصبحت قاطرة التنمية في الوطن وهناك إقبال كبير عليها من جانب الشباب لتنفيذ.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر ومن خلال رؤية اقتصادية واضحة المعالم استطاعت التصدي لمشاكل ضخمة خلال السنوات الأخيرة، منها بطالة الشباب وازدواج سعر الصرف والغلاء الفاحش والمستمر في السلع الأساسية وندرة وجودها، وكلها كانت موجودة في السنوات الماضية، وتم التغلب عليها تماما وأصبح هناك استقرار في سعر الصرف وتوافر السلع أساسية وانخفاض التضخم والأسعار.

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