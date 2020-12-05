ضبط جبن رومي فاسد في حملة رقابية بدمياط (صور)

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة دمياط حملة على مخازن منتجات الألبان بدمياط؛ للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية ومراجعة تاريخ الصلاحية لتلك المنتجات.أسفرت الحملة عن ضبط كمية من الجبنة الرومي يبلغ وزنها 1560 كيلو جرام، غير صالحة للاستخدام منتهية الصلاحية.تم إحراز المضبوطات وتحرير محاضر شرطية بالمخالفات، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق فيها.