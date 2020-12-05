هشام توفيق: الحكومة تعمل على النهوض بالصناعات القطنية

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه تعاون مع وزيرة الهجرة، لدعوة رجال الأعمال في القطاع الخاص والحكومي للمشاركة في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.وأكد توفيق خلال مشاركته فى مؤتمر مصر تسطيع، أنه منذ الثمانينيات خسرت مصر كثيرًا من صناعة الألياف الصناعية المعتمدة على القطن، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل في الفترة الحالية على النهوض بالصناعات القطنية، وبورصة القطن خلال الفترة القادمة.بدأت الجلسة الحوارية الثانية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وذلك بحضور وزيري الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وقطاع الأعمال العام د. هشام توفيق وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة.وانطلقت الجلسة الثانية من الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي يعد النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وتأتي هذه الدورة بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال، وبمشاركة نخبة من أبرز علمائنا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من رجال الصناعة في مصر.