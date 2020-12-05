رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حظر دخول أى مؤسسة حكومية دون ارتداء الكمامة فى قنا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:29 م
محافظ قنا
محافظ قنا
قنا: إسلام البكري
طباعة
أعلن اللواء أشرف غريب، محافظ قنا، السبت، حظر دخول أى مواطن أو موظف عام لأى وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، دون ارتداء الكمامة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة قنا، للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

فيما أشار الدكتور ابراهيم يوسف، القائم بأعمال وكيل وزارة الطب البيطري بقنا، في بيان إعلامي لمكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، تواصل حملات تطهير وتعقيم المباني الحكومية بالمحافظة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

ضبط بطل فيديو «سماح بنت شهاب».. ومصدر: التهمة إثارة البلبلة

الصور

image description

ضبط جبن رومي فاسد في حملة رقابية بدمياط (صور)

image description

تعقيم وتطهير لجان انتخابات دمياط قبيل انتخابات الإعادة (صور)

image description

جداريات فاروق شوشة تغزو مسقط رأسه بدمياط

image description

نائب المحافظ تفتتح وحدة العناية المركزة بحميات الإسكندرية (صور)

image description

«الأوقاف» تبحث تخصيص قطعتي أرض بأسيوط الجديدة لصالح الوزارة

الأكثر قراءة

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

حول غلق المساجد.. وزير الأوقاف: التزامنا بالإجراءات الاحترازية يبقيها مفتوحة

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

إصابات خطيرة لسيدة ألمانية عضها كلبها أثناء نومها

آلة ترميز نازية قيد الترميم في ألمانيا عثر عليها ببحر البلطيق

تشيكي ينجو من حادثة سقوط مروعة في براج

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
المزيد

الثقافة

زليخة

لو لم يحدث ذلك

دخلوا القاهرة تحت اسم «أسماك مملحة».. كل تفاصيل المومياوات الفرعونية

جريمة في حق شيرلوك هولمز.. دار نشر تحرف سلسلة القصص لـ«تجنب الفحشاء»