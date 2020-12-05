حظر دخول أى مؤسسة حكومية دون ارتداء الكمامة فى قنا

أعلن اللواء أشرف غريب، محافظ قنا، السبت، حظر دخول أى مواطن أو موظف عام لأى وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، دون ارتداء الكمامة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة قنا، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.فيما أشار الدكتور ابراهيم يوسف، القائم بأعمال وكيل وزارة الطب البيطري بقنا، في بيان إعلامي لمكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، تواصل حملات تطهير وتعقيم المباني الحكومية بالمحافظة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا.