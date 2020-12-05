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محافظات

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:47 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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أعلنت هيئة ميناء دمياط، السبت، عن أن الميناء استقبل 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16566 طن تشمل 7500 طن رمل و5700 طن يوريا و3366 طن ملح.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40872 طن تشمل 15632 طن قمح و16000 طن ذرة و869 طن حديد و1807 طن خشب زان و5264 طن أبلاكاش و1300 طن زيت طعام.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1198 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطا) وحاصلات زراعية (بصل وكتان وليمون وزيتون وكراوية) وفواكه (برتقال ويوسفي ورمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب وسلوفينيا والهند وسيريلانكا وإيطاليا وإنجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 694 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1579 حاوية مكافئة،
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 141942 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26166 طنًا.

كما بلغت حركة تداول الشاحنات 1853 شاحنة منها 213 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 12284 من البضائع العامة.

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