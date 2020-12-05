تفاصيل اجتماع أمين «التعاون الخليجى» مع وزير خارجية البحرين

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور الحجرف، مع وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم السبت، على هامش مشاركة الأمين العام في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة، المنعقد في مملكة البحرين.وتم خلال الاجتماع تناول مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة لتعزيزها والتشاور، بما يحقق تطلعات وشعوب دول مجلس التعاون وفق توجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي.وفي وقت سابق، أكد الزياني، أن أمن الشرق الأوسط ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن العالمي لمدة سبعين عامًا، وازداد قوة في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن أحد أسباب إطلاق بلاده حوارات المنامة هو إدراكها أن الأمن الإقليمي لا يمكن معالجته بشكل فعال إلا كجزء لا يتجزأ من الأمن العالمي.وأوضح الزياني- في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة في دورته الـ16- اليوم السبت، أنه من الضروري أن تتمكن دول المنطقة من التعرف على مصالح ودوافع الأطراف الخارجية، بينما يمكن للمجتمع الدولي الأوسع فهم تصورات وتحديات أولئك الموجودين في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سواء كان التهديد ناتجًا عن نشاط الدول الخبيثة، أو النزاعات التي لم يتم حلها، أو الجهات غير الحكومية الفاعلة، فإن التحديات التي تواجه الأمن الإقليمي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الأمن العالمي الشامل.